الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعم عضوية أوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ، فى خطاب لها الأربعاء، الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى إلى ضم أوكرانيا والتوسع فى عضوية الاتحاد كى يضم أكثر من 30 دولة، معتبرة التوسع فى عضويته بمثابة قرار حاسم للتكتل الأوروبى بالنسبة للدول الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة.

وأضافت فون دير، بحسب ما جاء على الموقع الرسمى للمفوضية الأوروبية: "مستقبل أوكرانيا يكمن فى اتحادنا".


وعلى الرغم من دعوتها إلى توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي، غير أن المسئولة الأوروبية أوضحت أنه يتعين على الدول المرشحة للانضمام العبور بمراحل عملية الانضمام الشاقة فى بروكسل، مؤكدة أن الاختيار قائم على "الجدارة" أو مشروطا بقدرة الأعضاء الطامحين على تلبية معايير الاتحاد الأوروبى بشأن استقلال القضاء والاستقرار الاقتصادي؛ من ضمن معايير ومتطلبات أخرى.

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