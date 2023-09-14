الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرين والولايات المتحدة توقعان الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمنى والازدهار بين البلدين

بلينكن وولي العهد
بلينكن وولي العهد البحريني يوقعان على الاتفاقية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة.

وقال بلينكن عبر منصة "إكس": "لقد اتخذنا اليوم خطوة أخرى في شراكتنا مع البحرين من خلال التوقيع على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، مما يعزز تعاوننا عبر مجموعة واسعة من المجالات – من الدفاع والأمن إلى التكنولوجيا والتجارة الناشئة".

وكانت وسائل الإعلام البحرينية أفادت في وقت سابق، بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدفع بمستويات التعاون نحو مزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار.

هدف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين المنامة وواشنطن، هو رفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه البحرين، حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أول أمس الإثنين.

وقال "أكسيوس": "إن الولايات المتحدة ستوقع مع البحرين اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية ترفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه المملكة".

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع، كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأضاف  أن "الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية البحرينية قيد الإعداد منذ أكثر من عام، وتتضمن الالتزام بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديداً أمنياً وشيكاً".

وذكر الموقع أن "الاتفاقية ستكون ملزمة قانوناً، وستتضمن التزاماً أمنياً، وتحدد الخطوط العريضة للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين، إضافة إلى التعاون حول التقنيات الموثوقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في يوليو الماضي، أكد البلدان استمرار انعقاد "الحوار الاستراتيجي" بينهما، واعتبراه "نجاحًا في تعزيز علاقاتهما المشتركة وارتقائها في مختلف المجالات، أبرزها الأمنية والسياسية".

كما صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان أهمية الحوار الاستراتيجي لتفعيل الالتزام الدائم للولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بالأمن الثنائي والإقليمي، والازدهار الاقتصادي المشترك والعلاقات بين الشعبين والمبادئ الداعمة للنظام الدولي.

بلينكن وولي العهد البحريني يوقعان على الاتفاقية
بلينكن وولي العهد البحريني يوقعان على الاتفاقية
البحرين الولايات المتحدة الامريكية اتفاقية التكامل الأمني الشامل توقيع أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي

الأكثر قراءة

عاجل.. السفارة الإسبانية تنشر صورة محمد صلاح خلال زيارته لمقرها

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

بالتعاون مع "المتحدة".. الشئون المعنوية تدشن أكبر تغطية خاصة لنصر أكتوبر المجيد فى الذكرى الخمسين للحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و ‎بيونغ يانغ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟