البحرين والولايات المتحدة توقعان الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمنى والازدهار بين البلدين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، توقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البحرين والولايات المتحدة.

وقال بلينكن عبر منصة "إكس": "لقد اتخذنا اليوم خطوة أخرى في شراكتنا مع البحرين من خلال التوقيع على اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل، مما يعزز تعاوننا عبر مجموعة واسعة من المجالات – من الدفاع والأمن إلى التكنولوجيا والتجارة الناشئة".

وكانت وسائل الإعلام البحرينية أفادت في وقت سابق، بتوقيع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدفع بمستويات التعاون نحو مزيد من التكامل في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار.

هدف الاتفاقية

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بين المنامة وواشنطن، هو رفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه البحرين، حسبما أورد موقع "أكسيوس" الأمريكي أول أمس الإثنين.

وقال "أكسيوس": "إن الولايات المتحدة ستوقع مع البحرين اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية ترفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه المملكة".

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع، كما سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأضاف أن "الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية البحرينية قيد الإعداد منذ أكثر من عام، وتتضمن الالتزام بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديداً أمنياً وشيكاً".

وذكر الموقع أن "الاتفاقية ستكون ملزمة قانوناً، وستتضمن التزاماً أمنياً، وتحدد الخطوط العريضة للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين، إضافة إلى التعاون حول التقنيات الموثوقة".

تجدر الإشارة إلى أنه في اجتماع الحوار الاستراتيجي الثالث بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في يوليو الماضي، أكد البلدان استمرار انعقاد "الحوار الاستراتيجي" بينهما، واعتبراه "نجاحًا في تعزيز علاقاتهما المشتركة وارتقائها في مختلف المجالات، أبرزها الأمنية والسياسية".

كما صدر في ختام الاجتماع بيان مشترك أكد فيه الجانبان أهمية الحوار الاستراتيجي لتفعيل الالتزام الدائم للولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بالأمن الثنائي والإقليمي، والازدهار الاقتصادي المشترك والعلاقات بين الشعبين والمبادئ الداعمة للنظام الدولي.