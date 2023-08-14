الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرين تؤكد أهمية لقاء السيسى والملك حمد لتعزيز سبل التعاون

الرئيس السيسي وعاهل
الرئيس السيسي وعاهل البحرين

أشاد مجلس الوزراء البحريني بنتائج لقاء الرئيس السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهميته في تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، الاثنين، في قصر القضيبية برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

مجلس الوزراء البحريني السيسي عاهل البحرين حمد بن عيسى العلمين الجديدة

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