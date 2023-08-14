البحرين تؤكد أهمية لقاء السيسى والملك حمد لتعزيز سبل التعاون

أشاد مجلس الوزراء البحريني بنتائج لقاء الرئيس السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهميته في تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين البلدين على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني، الاثنين، في قصر القضيبية برئاسة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).