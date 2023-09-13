التضامن: نتولى رعاية 150 أسرة مصرية من ضحايا عاصفة دانيال كعدد أولى

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن طرق تعامل الوزارة مع ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا من المصريين، مؤكدة أن دورهم يبدأ بعد وصول الجثامين للأسر وإجراء عمليات الدفن، وهناك توجيهات بسرعة الأداء في ملف التعويضات.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية بسمة وهبة والمذاع عبر فضائية "المحور": "سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة دون أقصى حد من الأفراد، فالأسرة التي فقدت شخصين أو 3 أشخاص مثلًا تحصل على تعويض فردي وليس أسريًا، كما أننا سنتحمل كل المصروفات الدراسية للطلاب بهذه الأسر".

نتولى الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتغذية

وتابعت: "نتولى الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتغذية على مدار عام كامل حتى تحصل الأسرة على مصدر دخل بديل، والموضوع لن ينتهي عند التعويض، ولكننا نشمل الأسرة بالرعاية إذا كانوا أطفالًا أو زوجة أو طلاب بجامعات أو بنات في سن الزواج، لدينا 150 أسرة كعدد أولي فقط، بالإضافة إلى المصابين".