اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يناقش "حياة صالحة للذين فى الزيجة"

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس بالإسكندرية.

واستكمل البابا سلسلة "صلوات قصيرة قوية من القداس"، وتناول جزءًا من الأصحاح الخامس في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس والأعداد (22- 33).

وأشار إلى طِلبة قصيرة من الطِلبات التي ترفعها الكنيسة بعد صلوات التقديس في القداس الغريغوري، وهي: "حياة صالحة للذين في الزيجة"، وأوضح أن "الصلاح" هو إحدي ثمار الروح القدس، وأن أساسيات تكوين الأسرة هي:

1- الزواج هو قمة العلاقات الإنسانية والرسمية؛ لأن كل زيجة تُوثق بعقد ويترتب عليها مسئوليات خاصة.

2- الزواج هو رابطة ثلاثية من خلال سر كنسي مقدس، يعمل فيه روح الله من أجل وحدة كيان الأسرة، "الْخَيْطُ الْمَثْلُوثُ لاَ يَنْقَطِعُ سَرِيعًا" (جا 4: 12).

3- كيان الأسرة هو أيقونة الكنيسة وجمالها.

وشرح البابا عبارة "حياة صالحة للذين في الزيجة" في خمسة معان، من خلال:

1- المسيح: وظيفته داخل الأسرة أن يحفظ دوام المحبة، لأن كل طرف ينظر للطرف الآخر على أنه عطية (هدية) المسيح، وهذه الهدية لا تتقادم، "لِكَيْ يُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنِيسَةً مَجِيدَةً، لاَ دَنَسَ فِيهَا وَلاَ غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلِ ذلِكَ، بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ" (أف ٥: ٢٧)، والمسيح هو صاحب المحبة داخل البيت، وصمام الأمان في الأسرة، ويُعطي حياة صالحة.

2- كنيسة: وجود هيكل ومذبح داخل البيت يعني أهمية الصلوات المرفوعة الدائمة، لأن روح الصلاة تلد قديسين، "وَكَانَا كِلاَهُمَا بَارَّيْنِ أَمَامَ اللهِ" (لو ١: ٦)، وروح الصلاة تستر على كل أفراد البيت، وتُعطي روح الرضا الداخلي.

3- كتاب مقدس: الأسرة هي كتاب مقدس يحوي حياة الصلاح، فتصير كل أسرة إنجيلًا مقروءًا أمام الناس، وينشأ الأبناء على المعرفة الكتابية والوصايا وفي مسامعهم كلمة الله، "اَلْكَلاَمُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمْ بِهِ هُوَ رُوحٌ وَحَيَاةٌ" (يو ٦: ٦٣).

4- منارة: المنارة في عُرف الأسرة المسيحية هي شكل الاستقامة في حياة الصلاح، "كُلُّكِ جَمِيلٌ يَا حَبِيبَتِي لَيْسَ فِيكِ عَيْبَةٌ" (نش ٤: ٧)، والاستقامة هي أن يسلك أفراد الأسرة سلوكًا واضحًا طاهرًا، فالاستقامة تشمل في داخلها حياة الطهارة والنقاوة.

5- أسرار: كل أسرة هي موضع للأسرار وموضع للخصوصية، لأن السر هو نعمة غير منظورة نحصل عليها من خلال طقس منظور بفعل الروح القدس، ومن الأمور التي تحفظ صلاح البيت ألا يتكلم أفراده عن خصوصية البيت مع آخرين، وأكثر الأشياء التي تحفظ الخصوصية هي حياة الرضا داخل البيت.