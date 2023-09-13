وزيرة الهجرة: هناك تضارب فى أرقام الضحايا المصريين جراء إعصار دانيال بـ"ليبيا"

كشفت السفيرة سهى الجندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن كيفية تعامل السلطات الليبية مع الجثث المجهولة، قائلة: "إن القوات المسلحة أجلت 88 من جثامين أبنائنا في ليبيا فور وقوع العاصفة".

وأضافت السفيرة سهى الجندي خلال مداخلة ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه تم إرسال طائرات إلى ليبيا لإجلاء جثامين أبنائنا وإعادتهم إلى أرض الوطن.

ضحايا إعصار ليبيا

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هناك أعدادا مهولة مفقودة لم يتم التعرف على هويتها أو جنسياتها في ليبيا، لافتة إلى أن هناك تضارب في أرقام الضحايا المصريين في ليبيا، كما أن هناك 5300 ضحية غير معروف هويتهم حتى الآن في درنة الليبية.

وأشارت إلى أنه تم بناء مستشفى ميداني على الحدود الليبية بالمنطقة الغربية لعلاج المصابين، لافتة إلى أن هناك أطقم طبية مصرية متميزة في المستشفى الميداني على الحدود الليبية لعلاج المصابين، معقبة: "4 طائرات استطلاع لإنقاذ المصريين المنكوبين في ليبيا وإعادتهم للعلاج فى مصر".