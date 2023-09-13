الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"رياضة النواب" تهنئ منتخب الكرة الطائرة لفوزه ببطولة إفريقيا

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، ومنتخب مصر للكرة الطائرة لحصوله على بطولة كأس الأمم الإفريقية وتحقيق اللقب التاسع، بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة  (3-1).

وأكد حسين أن رجال مصر للكرة الطائرة بذلوا جهداً كبيراً لتحقيق اللقب التاسع لكأس الأمم الإفريقية، وذلك بعد غياب هذا اللقب عن المصريين 8 سنوات.

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مصر بطل إفريقيا للكرة الطائرة بالفوز على الجزائر "3-1"

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خسارة منتخب الطائرة أمام الجزائر فى بطولة إفريقيا باستاد القاهرة

فوز مصر بكأس إفريقيا للكرة الطائرة 

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لدعم الرياضة والرياضيين في الرياضات المختلفة وبشكل غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب كأس الأمم الأفريقية رجال مصر

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