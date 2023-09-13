الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استراتيجية الصين وأزمة العقارات.. مخطط لتحقيق الاستقرار فى أسواق الناقلات

الصين
الصين

سلطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على استراتيجية أزمة العقارات في الصين التي لا تزال قيد الإنشاء، مشيرة إلى أن بكين تستعد لتحقيق الاستقرار في أسواق الناقلات لكن تجار العملة يراهنون على أن التحركات لم تكن كافية. 

وأضافت الصحيفة أن أكثر الأنظمة المالية غموضًا لا تتناسب مع متداولي العملات، وقضى فريق الزعيم الصيني شي جين بينج والمسئولون في بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي في حالة من الهوس بشأن انخفاض سعر صرف اليوان إلى أدنى مستوياته منذ 16 عامًا.

تحذر الدائرة الداخلية للرئيس شي وفريق إدارة العملة التابع لمحافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنج من المضاربة في اليوان، ويختارون أسعار تثبيت أعلى من المتوقع.

ضغوط هبوطية 

txt

تتجاهل مزاعم التجسس البريطانية.. كيف تعاملت الصين مع الاتهامات البريطانية؟

وذكر التقرير أن السبب الرئيسي وراء الضغوط الهبوطية ــ الشكوك المتزايدة بشأن سوق العقارات المبتلاة بالتخلف عن السداد في الصين ــ لن يختفي.

حيث تتزايد المخاوف من أن جهود بكين لتحقيق الاستقرار في السوق من خلال زيادة مبيعات المنازل غير كافية. وهذا يزيد من الرياح المعاكسة التي تؤثر على أكبر اقتصاد في آسيا، بحسب الصحيفة الآسيوية، وهذا يضع شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج في معضلة كبيرة، وحتى الآن، سعى شي ولي وبان إلى وضع حد أدنى للأسعار دون إطلاق جرعات كبيرة من التحفيز الجديد في السوق.

وتابعت أن هذه هي الطريقة التي استجابت بها الصين في عامي 2008 و2015، وخلال أي عدد من العثرات الاقتصادية في السنوات الأخيرة. 

في الآونة الأخيرة، أشارت بكين إلى أنها أصبحت الآن أكثر استعدادًا لتحقيق الاستقرار في السوق.

ومع ذلك، كما تشير المحللة روزاليا ياو من جافيكال دراجونوميكس، فمن الواضح أن شي ولي "لم يتخلا بعد عن هدف تقليل اعتماد الاقتصاد على العقارات على المدى الطويل، مما يعني أن بعض خيارات التحفيز القوية لا تزال غير مطروحة على الطاولة".

كما تم تنفيذ آليات عمل التوازن هذا في الوقت الفعلي، ويعتقد ياو أن الخطوة التالية "من المرجح أن تكون التراجع عن القيود الأخرى المفروضة على شراء المساكن في مدن الدرجة الأولى، وفي مجمل الأمر، تشير إلى أن "تيسير السياسة الأخيرة من المرجح أن يكون كافيا لتحقيق الاستقرار في مبيعات العقارات عند مستوى منخفض ووضع المعاملات على مسار الانخفاض بنحو 10% هذا العام".

استراتيجية أزمة العقارات الصين قيد الإنشاء بكين لتحقيق الاستقرار أسواق الناقلات

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

شكرًا للرئيس.. أحد أبناء مطروح يحكي تفاصيل ما جرى لأقاربه في إعصار دانيال بليبيا

لأول مرة.. ضبط مطعم سرق علامة تجارية بدمياط الجديدة

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟