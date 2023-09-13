تتجاهل مزاعم التجسس البريطانية.. كيف تعاملت الصين مع الاتهامات البريطانية؟

هيمنت تداعيات الكشف عن اعتقال شخصين في المملكة المتحدة بتهمة التجسس لصالح الصين على الأخبار البريطانية منذ اندلاع القصة، في الوقت الذي لم تتأثر به وسائل الإعلام الصينية إلى حد كبير، حيث لم يحدث سوى القليل من الضجة.

واستغرق الأمر أكثر من يوم حتى نشرت الصحافة التي تسيطر عليها الدولة الأنباء، حيث نقلت بيانًا قصيرًا من سفارتها في لندن، ثم تعليقات من وزارة الخارجية.

وكانت الرسالة قصيرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، والمملكة المتحدة كانت "تبالغ" في الأمر.

مزاعم لا أساس لها من الصحة

ومن جهتها، نشرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، وهي صحيفة شعبية متشددة مدعومة من الدولة، مقالًا افتتاحيًا وصف فيه الوضع بأنه "هزلي" وقالت إنه يسلط الضوء على كيف أن "الإمبراطورية البريطانية المتدهورة أصبحت على نحو متزايد مذعورة وضحلة".

يوم الأربعاء، نشرت الصحيفة افتتاحية باللغتين الصينية والإنجليزية تسأل عما إذا كانت المملكة المتحدة تحاول تكرار "بوابة المنطاد"، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة منطاد تجسس صينيًا في مجالها الجوي في فبراير، تمامًا كما بدأ البلدان في إطلاق النار.

إصلاح العلاقات

وقالت الصحيفة إن ما تم الكشف عنه في بريطانيا سيكون "عادةً قضية ثانوية" واتهمت بعض البرلمانيين بتضخيم الأمر.

وأضافت: "في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، هناك أفراد أو قوى متخصصة في تخريب العلاقات مع الصين".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى المعلقون استياءهم من الجدل الدائر.

حيث كتب أحد الأشخاص: "لا أحد طاهرًا عندما يتعلق الأمر بالجواسيس"، وانضمت المزيد من التعليقات إلى حملة إعلامية أخرى تركز على بريطانيا، وتدعو إلى إعادة القطع الأثرية من المتحف البريطاني.

وعلى الرغم من أن صحيفة جلوبال تايمز مدعومة من الدولة وصاخبة، إلا أنها ليست الناطقة بلسان رسمي. وتميل المنافذ التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي بشكل أكثر إحكامًا، مثل شينهوا وصحيفة الشعب اليومية، إلى التركيز بشكل أكبر على أجندة القيادة، والخطابات الأخيرة التي ألقاها شي جين بينغ والحملات الدعائية - على سبيل المثال التغطية السلبية المستمرة لإطلاق اليابان لمياه الصرف الصحي المعالجة في فوكوشيما، أو الاحتجاج على "النزعة الانفصالية" من قبل الحكومة في تايوان.

ولم يكرسوا نفس الطاقة لقصة التجسس في المملكة المتحدة، وبدلًا من ذلك تمسك المتحدثون باسم الحكومة بنقاط الحديث.