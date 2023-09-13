الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الليبى لـ"الدستور": عدد النازحين من درنة يفوق الـ20 ألفًا

ليبيا
ليبيا

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبية، إن الوضع في مدينة درنة والمناطق المجاورة لها، نتيجة الفيضانات التي تسبب بها إعصار دانيال، يتفاقم بشدة ويعتبر كارثيًا على كافة الأصعدة.

وأضاف "الشكري" في تصريحات لـ"الدستور": "ما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الميدان للبحث عن المفقودين وانتشال الجثث".

وأشار إلى وجود عدد كبير من النازحين يفوق الـ20 ألف نازح، يعيشون مأساة كبيرة ووضعهم يشكل كارثة إنسانية كبرى، حيث إنهم في حاجة إلى مساعدات ملحة سواء أدوية أو طعام أو أغطية، متوقعًا أن تزداد أعداد النازحين والجثث التي يتم انتشالها خلال الساعات المقبلة.

إغلاق مدينة درنة بالكامل

وفي تصريحات سابقة، قال "الشكري" إن مدينة درنة كانت مغلقة جراء الإعصار والاتصالات معدومة، وعندما تم الدخول إليها الساعات الماضية اتضح أن المشكلة كبيرة جدًا.

وأكد أن هناك واديًا كان يسير في مسار محدد بدرنة، ولكن انفجار السدين بالمدينة فرغ كمية المياه الضخمة التي أفاضت في الوادي وزحفت إلى المساكن والعمارات.

ولفت إلى أن هناك عائلات وأسرًا فقدت العشرات من ذويها، وهناك عائلات كاملة ماتت جراء الإعصار ودون مبالغة توجد عائلة ليبية فقدت 31 من ذويها.

وكانت كشفت شبكة CBS الأمريكية، عن أنه تم انتشال أكثر من 2000 جثة حتى صباح الأربعاء، أكثر من نصفهم تم دفنهم بسرعة في مقابر جماعية في درنة، بحسب ما أعلن عثمان عبدالجليل، وزير الصحة في الحكومة التي تدير شرق ليبيا.

إغلاق مدينة درنة بالكامل الهلال الأحمر الليبية مدينة درنة الفيضانات إعصار دانيال

مواد متعلقة

أشهر إعلان للمفقودين نشر فى الصحافة الورقية.. فى حب مضاد الاكتئاب القومى «خرج ولم يعد»

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"سنوات على الانتصار".. يونس مخيون الرئيس السابق لحزب «النور»: حذرنا الإخوان من 30 يونيو فقالوا «يوم وهيعدى وكل اللى هايطلع 50 ألف»

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

شكرًا للرئيس.. أحد أبناء مطروح يحكي تفاصيل ما جرى لأقاربه في إعصار دانيال بليبيا

لأول مرة.. ضبط مطعم سرق علامة تجارية بدمياط الجديدة

طبيب: الوضع فى درنة كارثى.. وابحث عن خالتي وابنتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟