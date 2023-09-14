مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14-9-2023
ثبتت أغلب شركات الحديد في مصر سعر طن الحديد منذ بداية شهر سبتمبر الجاري فيما اتجهت شركة واحدة وهي شركة الجارحي إلى خفض سعر طن الحديد بنحو 500 جنيه في ظل الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء فيما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته الشهر الماضي.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء ، وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 14-9-2023.
سعر طن الحديد
- طن الحديد عز: 33,500 جنيه
- طن الحديد المصريين: 32,500 جنيه
- حديد بشاى: 33,000 جنيه
- حديد بيانكو: 32,000 جنيه
- حديد عطية 32,700 جنيه
- حديد العشري 32,500 جنيه
- حديد العتال 32,800 جنيه
- حديد المعادى 32,200 جنيه
- حديد الكومى 32,400 جنيه
- حديد المراكبى 32,500 جنيه
- حديد سرحان 31,800 جنيه
- حديد مصر ستيل 32,100 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- أسمنت البرج 2,090 جنيه
- أسمنت الماكس 2,100 جنيه
- أسمنت المسلح 2,020 جنيه
- جنوب الوادي 1,890 جنيه
- أسمنت المخصوص 1,920 جنيه
- أسمنت النهضة 2,180 جنيه
- أسمنت أسوان 2,150 جنيه
- أسمنت السد العالي 2,150 جنيه
- أسمنت قنا 2,170 جنيه
- أسمنت المعلم 1,900 جنيه
- اسمنت السهم 1,890 جنيه
- أسمنت الفهد 1,890 جنيه
- أسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
- أسمنت السويس 1,940 جنيه
- أسمنت السويدي 2,150 جنيه
- أسمنت العسكري 1,900 جنيه
- أسمنت النصر 1,970 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,900 جنيه
- أسمنت حلوان 1,950 جنيه
- العسكري بني سويف 1,960 جنيه
- أسمنت المنيا 1,970 جنيه
- أسمنت المهندس 2,070 جنيه
- أسمنت تايتان 1,950 جنيه
- أسمنت المصري 1,940 جنيه
- أسمنت الممتاز 1,970 جنيه
- أسمنت التعمير 2,000 جنيه
- أسمنت الصعيد 2,070 جنيه
- أسمنت أسيوط 2,070 جنيه
- أسمنت المصريين 2,050 جنيه
- أسمنت العامرية عادة 2,090 جنيه