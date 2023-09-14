مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14-9-2023

ثبتت أغلب شركات الحديد في مصر سعر طن الحديد منذ بداية شهر سبتمبر الجاري فيما اتجهت شركة واحدة وهي شركة الجارحي إلى خفض سعر طن الحديد بنحو 500 جنيه في ظل الركود الذي يسيطر على سوق مواد البناء فيما استقرت أسعار الأسمنت عند نفس المستوى السعري الذي سجلته الشهر الماضي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواد البناء ، وسعر طن الحديد والأسمنت الخميس 14-9-2023.

سعر طن الحديد

طن الحديد عز: 33,500 جنيه

طن الحديد المصريين: 32,500 جنيه

حديد بشاى: 33,000 جنيه

حديد بيانكو: 32,000 جنيه

حديد عطية 32,700 جنيه

حديد العشري 32,500 جنيه

حديد العتال 32,800 جنيه

حديد المعادى 32,200 جنيه

حديد الكومى 32,400 جنيه

حديد المراكبى 32,500 جنيه

حديد سرحان 31,800 جنيه

حديد مصر ستيل 32,100 جنيه

سعر الأسمنت اليوم