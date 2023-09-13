منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: 5700 مشروع تقدموا للدورة الثانية

كشف السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، عن تفاصيل المشروعات التي تم استقبالها من مختلف المحافظات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إنه اليوم تم تلقي 5700 مشروع تقدموا للدورة الثانية، وجار تقييم هذه المشروعات حتى نهاية شهر سبتمبر من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف، أن هناك لجنة عليا من أساتذه الجامعات تقيم هذه المشروعات، وبعد الانتهاء سيتم إعلان المشروعات الفائزة علي مستوى كل محافظة بأفضل 10 مشروعات من الفئات الـ6 المستهدفة.

وأشار إلى أنه يتم تقييم المشروعات في كل المحافظات، حيث يتم الوقوف على مدى تلبيتهم للمعايير الخاصة بالمبادرة مثل توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا والتأثير في المجتمع وإمكانية التوسع فيه، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك.