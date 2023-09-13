الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: 5700 مشروع تقدموا للدورة الثانية

السفير هشام بدر
السفير هشام بدر

كشف السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية، عن تفاصيل المشروعات التي تم استقبالها من مختلف المحافظات.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأربعاء، إنه اليوم تم تلقي 5700 مشروع تقدموا للدورة الثانية، وجار تقييم هذه المشروعات حتى نهاية شهر سبتمبر من محافظات مصر المختلفة.

وأضاف، أن هناك لجنة عليا من أساتذه الجامعات تقيم هذه المشروعات، وبعد الانتهاء سيتم إعلان المشروعات الفائزة علي مستوى كل محافظة بأفضل 10 مشروعات من الفئات الـ6 المستهدفة.

وأشار إلى أنه يتم تقييم المشروعات في كل المحافظات، حيث يتم الوقوف على مدى تلبيتهم للمعايير الخاصة بالمبادرة مثل توفير الطاقة واستخدام التكنولوجيا والتأثير في المجتمع وإمكانية التوسع فيه، وإمكانية الحصول على تمويل من البنك.

الحياة اليوم المشروعات الخضراء الذكية هشام بدر الحياة

مواد متعلقة

خبير مناخى: 2023 بداية حرب الطبيعة على الإنسان

كاتب صحفى: مصر دائمًا لها دور فعال ومُشرف فى دعم الدول العربية

"بعد العاصفة دانيال".. كاتب صحفى: مصر دائمًا تحزن لأى حزن عربى

السيسى لأطقم الإنقاذ: لا بد أن نكون مستعدين للأقدار التى يكتبها الله

"المروءة والشهامة".. هند الضاوى: هذا "العنوان الأبرز" لجهود مصر فى دعم الأشقاء

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

كاتب صحفى: دور محورى لمصر فى دعم الأشقاء بـ ليبيا

عماد الدين حسين: دور مصر فى إرسال المساعدات للدول العربية "طبيعى"

الأكثر قراءة

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

"محتاج معجزة ادعوله".. زوجة أشرف مصيلحى تكشف آخر تطورات حالته الصحية

تصادم 3 سيارات نقل.. تكدس مرورى بطريق الإسكندرية الزراعى فى قويسنا

أحد أبناء مطروح: تعرفت على جثمان ابن عمى من صفحات ليبية والوضع هناك كارثى

وفيات ومفقودون.. الحزن يخيم على قرى أسيوط بعد حادث إعصار ليبيا

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟