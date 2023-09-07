الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير بيئة يكشف جهود مصر في إقامة المشروعات الخضراء (فيديو)

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، جهود مصر في إقامة المشروعات الخضراء، يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة بجعل يوم 7 سبتمبر من كل عام منذ عام 2019 عالميا للحفاظ على الهواء وسماء نقية صافية، وذلك بهدف تحسين جودة الهواء.

وقال «سمعان»، خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إننا نواجه مشكلة تلوث الهواء بسبب الوقود الأحفوري المستخدم في المشروعات، فأي مشروع صناعي يعتمد على هذه الطاقة ويخرج عنها ملوثات إضافة إلى وسائل النقل التي تجوب كل مدن العالم فضلا عن القطع الجائر للأشجار».

وأكد أن الأشجار تستوعب كميات كبيرة من الملوثات الضارة الموجودة في الهواء، متابعاً أن هده الأمور سالفة الذكر ينتج عنها أضرار كثيرة على رأسها التأثير السلبي على صحة الإنسان خاصة الجهاز التنفسي فضلا عن مشكلات القلب والدورة الدموية والجلد والعينين، فأكثر من 90% من المواطنين على مستوى العالم يتعرضون لتلوث الهواء، وهناك إحصائيات تشير إلى وفاة أكثر من 7 ملايين فرد سنويا نتيجة هذا الأمر.

وأكد أن هناك دورا للدولة وآخر للمواطن من أجل تحسين جودة الهواء، فعلى الدولة تقييم المشروعات الصناعية من أجل تقليل الملوثات الناتجة عن تلك الصناعات للحد الأدنى، وعلى المواطنين مساعدة الدولة في هذا الأمر من خلال تعديل سلوكياتنا اليومية الخاطئة والتعاون مع الدولة بهدف الحد من هذه الملوثات.

الخضراء الملوثات الضارة الامم المتحدة تلوث الهواء

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

سقوط شاب هدد مذيعة شهيرة بنشر صور جريئة بتحريض من زوجها المخرج

رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ: شاطئ النخيل تجربة نموذجية نسعى لتعميمها (حوار)

صيدلانية المنوفية.. عرسها بعد شهرين وتنبأت بوفاتها

التحقيقات فى تفحم وإصابة 4 بمصر القديمة: النيران اشتعلت بمخزن بويات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال