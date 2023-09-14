الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 14-9-2023

الصلاة
الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها التي تتغير بشكل دوري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 14-9-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القـاهـرة2023-09-135:10 ص6:38 ص12:51 م4:21 م7:2 م8:21 م

 

 

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مواقيت الصلاة في المحافظات

المدينةالتاريخالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الإسكندرية2023-09-135:14 ص6:43 ص12:56 م4:27 م7:9 م8:28 م
طنطــا2023-09-135:10 ص6:39 ص12:52 م4:23 م7:5 م8:23 م
المنصورة2023-09-135:8 ص6:37 ص12:50 م4:21 م7:3 م8:22 م
الزقـازيق2023-09-135:9 ص6:37 ص12:50 م4:21 م7:2 م8:21 م
أسيــوط2023-09-135:14 ص6:40 ص12:51 م4:20 م7:2 م8:18 م
سـوهاج2023-09-135:13 ص6:38 ص12:49 م4:18 م7:0 م8:16 م
بنى سويف2023-09-135:12 ص6:39 ص12:52 م4:22 م7:4 م8:21 م
المنـيـا2023-09-135:15 ص6:41 ص12:53 م4:23 م7:4 م8:21 م
قـــنا2023-09-135:9 ص6:34 ص12:45 م4:14 م6:56 م8:11 م
أســوان2023-09-135:11 ص6:34 ص12:44 م4:11 م6:54 م8:8 م
مطـروح2023-09-135:24 ص6:54 ص1:7 م4:38 م7:20 م8:39 م
الغردقـة2023-09-135:4 ص6:29 ص12:41 م4:10 م6:52 م8:8 م
الخارجـة2023-09-135:20 ص6:44 ص12:55 م4:23 م7:5 م8:20 م
الإسماعيلية2023-09-135:6 ص6:34 ص12:47 م4:18 م6:59 م8:18 م
دمياط2023-09-135:6 ص6:35 ص12:49 م4:20 م7:2 م8:21 م
السـلوم2023-09-135:33 ص7:2 ص1:15 م4:46 م7:28 م8:48 م
نويـبع2023-09-134:58 ص6:25 ص12:37 م4:7 م6:49 م8:7 م
حلايــب2023-09-134:58 ص6:19 ص12:29 م3:55 م6:39 م7:52 م
شرم الشيخ2023-09-135:1 ص6:27 ص12:39 م4:8 م6:50 م8:7 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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موعد إجازة مولد النبي 2023 و الإفتاء توضح حكم الاحتفال به

 

الصلاة الفجر العشاء المغرب العصر الظهر

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