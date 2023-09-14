مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 14-9-2023
الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها التي تتغير بشكل دوري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 14-9-2023.
مواقيت الصلاة في القاهرة
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القـاهـرة
|2023-09-13
|5:10 ص
|6:38 ص
|12:51 م
|4:21 م
|7:2 م
|8:21 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الإسكندرية
|2023-09-13
|5:14 ص
|6:43 ص
|12:56 م
|4:27 م
|7:9 م
|8:28 م
|طنطــا
|2023-09-13
|5:10 ص
|6:39 ص
|12:52 م
|4:23 م
|7:5 م
|8:23 م
|المنصورة
|2023-09-13
|5:8 ص
|6:37 ص
|12:50 م
|4:21 م
|7:3 م
|8:22 م
|الزقـازيق
|2023-09-13
|5:9 ص
|6:37 ص
|12:50 م
|4:21 م
|7:2 م
|8:21 م
|أسيــوط
|2023-09-13
|5:14 ص
|6:40 ص
|12:51 م
|4:20 م
|7:2 م
|8:18 م
|سـوهاج
|2023-09-13
|5:13 ص
|6:38 ص
|12:49 م
|4:18 م
|7:0 م
|8:16 م
|بنى سويف
|2023-09-13
|5:12 ص
|6:39 ص
|12:52 م
|4:22 م
|7:4 م
|8:21 م
|المنـيـا
|2023-09-13
|5:15 ص
|6:41 ص
|12:53 م
|4:23 م
|7:4 م
|8:21 م
|قـــنا
|2023-09-13
|5:9 ص
|6:34 ص
|12:45 م
|4:14 م
|6:56 م
|8:11 م
|أســوان
|2023-09-13
|5:11 ص
|6:34 ص
|12:44 م
|4:11 م
|6:54 م
|8:8 م
|مطـروح
|2023-09-13
|5:24 ص
|6:54 ص
|1:7 م
|4:38 م
|7:20 م
|8:39 م
|الغردقـة
|2023-09-13
|5:4 ص
|6:29 ص
|12:41 م
|4:10 م
|6:52 م
|8:8 م
|الخارجـة
|2023-09-13
|5:20 ص
|6:44 ص
|12:55 م
|4:23 م
|7:5 م
|8:20 م
|الإسماعيلية
|2023-09-13
|5:6 ص
|6:34 ص
|12:47 م
|4:18 م
|6:59 م
|8:18 م
|دمياط
|2023-09-13
|5:6 ص
|6:35 ص
|12:49 م
|4:20 م
|7:2 م
|8:21 م
|السـلوم
|2023-09-13
|5:33 ص
|7:2 ص
|1:15 م
|4:46 م
|7:28 م
|8:48 م
|نويـبع
|2023-09-13
|4:58 ص
|6:25 ص
|12:37 م
|4:7 م
|6:49 م
|8:7 م
|حلايــب
|2023-09-13
|4:58 ص
|6:19 ص
|12:29 م
|3:55 م
|6:39 م
|7:52 م
|شرم الشيخ
|2023-09-13
|5:1 ص
|6:27 ص
|12:39 م
|4:8 م
|6:50 م
|8:7 م