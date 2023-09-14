مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والمحافظات الخميس 14-9-2023

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عماد الدين، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها التي تتغير بشكل دوري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الخميس 14-9-2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة

المدينة التاريخ الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء القـاهـرة 2023-09-13 5:10 ص 6:38 ص 12:51 م 4:21 م 7:2 م 8:21 م

مواقيت الصلاة في المحافظات