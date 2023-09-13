رفع 48 طن مخلفات وإزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتوازي مع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 48 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإيقاف حالة تعدي بالبناء المخالف وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا قامت بتنظيم حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة بنطاق حي غرب و شمال المدينة ومن خلالها تم رفع ٤٨ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بطريق مصر اسوان الزراعي و مخلفات قص الأشجار و الاسفلت ومن امام مدرسه الزراعه بطريق مصر اسوان الزراعي بنطاق حي غرب و شمال المدينة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئه نظيفه صحية خاليه من الأمراض والأوبئة .

وأضاف رئيس المركز والمدينة ، أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية البرجاية رصد حالة تعدي لبناء مخالف للقانون بقرية الإصلاح على مساحة قيراط و نصف وتم ردم الاساسات وإزالة الصبة الخرسانية والتحفظ على مواد البناء وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تطبيقا للقرارات الوزارية ومنعا لانتشار العشوائيات والمبانى المخالفة مشيرا إلي أنه وجه رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقري التابعة بتكثيف الجهود والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات بلا تهاون او استثناء احد

أكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والانارة العامة بالمدينة والمراكز، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة وحفاظا على البيئة والاستمرار تنفيذ حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعيه و املاك الدوله تنفيذا للقوانين الوزارية .