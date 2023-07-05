رفع 450 طن مخلفات وإزالة 11 حالة تعدي بقرية صفط الخمار بالمنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار قامت برفع 450 طن مخلفات وقمامة و تحرير ٧ ١ محاضر انذار بيئة و أشغال صيانة و تركيب ٢٢٥ كشاف انارة وإزالة ١١ حالة تعدي على أراضي زراعية خلال شهر يونيو المنقضي.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار واصل أعماله الفنية، وقام بصيانة ٢٠٠ كشاف وتم تركيب ٢٥ كشاف ليد وذلك لتوضيح الرؤية وتسهيل حركة سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

كما قام قسم البيئة بالقرية بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وقام برفع ٤٥٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي كما تم تحرير ٧ محاضر إشغال طريق و ١٠ انذارات وتم التصالح عليها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالقرية نظمت حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وقامت بإزالة ١٠ حالات تعدي على أرض زراعية وحالة لبناء مخالف داخل الحيز العمراني وتحرير ١٠ محاضر للقانون ١١٩ و ١٠ محاضر قرار إيقاف حفاظا على ممتلكات الدولة و حقوق الشعب وذلك خلال النصف الثاني من يونيو ٢٠٢٣.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة أعمال الإدارات الحكومية داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا و ايضا المجالس المحلية للقرى و الأحياء، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمالها وحملاتها في مختلف القطاعات بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لرفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.