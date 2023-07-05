ads
الأربعاء 05 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 450 طن مخلفات وإزالة 11 حالة تعدي بقرية صفط الخمار بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار قامت برفع 450 طن مخلفات وقمامة و تحرير ٧ ١ محاضر انذار بيئة و أشغال صيانة و تركيب ٢٢٥ كشاف انارة وإزالة ١١ حالة تعدي على أراضي زراعية خلال شهر يونيو المنقضي. 

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية صفط الخمار واصل أعماله الفنية، وقام  بصيانة ٢٠٠ كشاف وتم تركيب ٢٥ كشاف ليد  وذلك لتوضيح الرؤية وتسهيل حركة سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث ليلا.

كما قام قسم البيئة بالقرية بتكثيف أعمال وحملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، وقام برفع ٤٥٠ طن من التراكمات والمخلفات المتواجدة بالقرية والقرى التابعة لها ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي كما تم تحرير ٧ محاضر إشغال طريق و ١٠ انذارات وتم التصالح عليها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالقرية نظمت حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وقامت بإزالة ١٠ حالات تعدي على أرض زراعية وحالة لبناء مخالف داخل الحيز العمراني وتحرير ١٠ محاضر للقانون ١١٩ و ١٠ محاضر قرار إيقاف حفاظا على ممتلكات الدولة و حقوق الشعب وذلك خلال النصف الثاني من يونيو ٢٠٢٣.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة الدائمة والمستمرة لكافة أعمال الإدارات الحكومية داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا و ايضا المجالس المحلية للقرى و الأحياء، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الضرورية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تكثف من أعمالها وحملاتها في مختلف القطاعات بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها لرفع كفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنيا رفع 450 طن مخلفات إزالة 11 حالة تعدي قرية صفط الخمار بمركز المني اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

الأكثر قراءة

مصادر بـ"التعليم" تكشف ملامح نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023

استعلم الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

تحرك برلمانى عاجل لحل مشاكل إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

كيفية التقديم لمنحة جامعة أبو ظبي في الإمارات 2023/2024 والتخصصات المتاحة

الإجازات الرسمية لشهر يوليو 2023 .. وموعد إجازة 23 يوليو

أمن البحيرة يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة مسنة داخل منزلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رجل الناتو الثالث عشر

إبراهيم داود

محمود قرنى صديقى الشاعر

وائل لطفي

«بيت الروبى».. المواطن بطلًا

أحمد الصغير

البدايات الأولى والأسباب الفكرية والدينية والقبلية لوجودها

محمد العسيري

قلبه «طيارة ورق».. علاء عبدالخالق يغادر الحدود

بسنت حسن

انصياع لا انقلاب

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين

الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على جنين يسفر عن 12 شهيدًا و140 مصابًا

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة برام الله