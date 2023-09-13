ذعر كبير.. وفاة امرأة و12 آخرون فى المستشفى بعد تفشى التسمم الغذائى بفرنسا

توفيت امرأة وتم نقل 12 شخصًا إلى المستشفى بعد تفشي مرض التسمم الغذائي في سمك السردين الذي تم تقديمه في أحد مطاعم في جنوب غرب فرنسا.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، أن مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا من بين المتضررين من المرض الناتج عادة عن تناول الأطعمة المحفوظة بشكل غير صحيح، وقالت هيئة الصحة في DGS إن المطعم في بوردو احتفظ بالسردين بنفسه.

وقال مصدر مقرب من القضية إن جنسية المرأة المتوفاة البالغة من العمر 32 عامًا لم يتم تحديدها بعد.

وقال الطبيب في مستشفى بيليجرين في بوردو، بنجامين كلوزو، إن 12 شخصًا آخرين ما زالوا يتلقون العلاج الطارئ صباح الأربعاء، كما أن خمسة منهم كانوا على أجهزة التنفس.

وتضم المجموعة مواطنين أمريكيين وأيرلنديين وكنديين، وقال الطبيب إن مواطنًا ألمانيًا سافر إلى منزله لتلقي العلاج، كما فعل أحد سكان برشلونة بإسبانيا.

تسمم ناتج عن البكتيريا

وكان جميعهم قد تناولوا الطعام في حانة النبيذ تشين تشين في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر، عندما كانت هناك عادة أعداد كبيرة من السياح في المدينة التي تشتهر بالنبيذ والطعام.

وقالت المديرية العامة للأمن العام إن جميعهم تناولوا سمك السردين الذي كان صاحب المطعم يخزنه في مرطبانات.

التسمم الغذائي مميت في 5-10% من الحالات بسبب السم الناتج عن بكتيريا المطثية الوشيقية، والتي يمكن أن تظهر عندما لا يتم تعقيم الأطعمة المحفوظة بشكل كافٍ.

وقالت المديرية العامة للأمن العام إن السلطات تجري اختبارات في المطعم، مضيفة أنها لا تستطيع استبعاد ظهور حالات أخرى من التسمم الغذائي، الذي تصل فترة حضانته إلى عدة أيام. ويمكن أن يسبب شللًا عضليًا يستمر لعدة أسابيع، وينبع الخطر الأكثر إلحاحًا من عضلات الجهاز التنفسي المتضررة.

ونقلت صحيفة سود كويست المحلية عن صاحب المطعم قوله إنه ألقى بعض جرار السردين بسبب الرائحة القوية عندما فتحها.

وأضاف أن البعض الآخر "ظهر في حالة جيدة وتم تقديمه للعملاء".