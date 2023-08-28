الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أم و4 أطفال.. تحريات مكثفة لكشف غموض تسمم أسرة كاملة فى إدفو

تسمم
تسمم

تعرضت أم و 4 من اطفالها للتسمم فى ظروف غامضة بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا بإصابة 5 أشخاص بالتسمم فى قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز، وذلك إثر تناولهم مادة سامة فى ظروف غامضة، وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

انتقال رجال مباحث إدفو لمكان الواقعة

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة للمعاينة والتحرى حول الأسباب وراء، وتبين تناول أم واطفالها الـ 4 منهم 3 توأم، لمادة سامة "الصبغة"، وذلك في ظروف غامضة، ما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالتحريات الأولية تبين أن المصابين هم: “علا سيد ابراهيم، الأم”، 31 سنة، و أبنائها “جنا اسامه السيد، 9 سنوات”، و 3 توائم هم “محمد، 5 سنوات”، و"رنا، ٥ سنوات"، و"هنا ، ٥ سنوات".

وصول المصابين إلى المستشفى

استقبلت مستشفى حورس العام بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان أم و 4 من أبناءها تعرضوا لتسمم إثر تناولهم مادة سامة فى ظروف غامضة، ولم يتبين السبب حتي الان.

جهود رجال المباحث

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان جهودهم لفك لغز فى واقعة تعرض أم و4 من أبناءها بقرية المحاميد لتسمم إثر تناولهم مادة سامة "الصبغة"، نظرًا لوجود شبهة جنائية، والقبض على المتهم الرئيسي وراء الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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