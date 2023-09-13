الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية يوضح الخطوات التي تنتهجها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر
الاقتصاد الأخضر

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الخطوات التي تنتهجها الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وما تم تحقيقه حتى الآن، قائلاً: "إن الدولة تسير بخطى هائلة جدًا نحو الاقتصاد الأخضر". 

وأضاف سمعان خلال مداخلة عبر فضائية dmc، أن الاقتصاد الأخضر شقين؛ الأول يتمثل في استخدام الموارد بكفاءة للأجيال الحالية، وترك هذه الموارد إلى الأجيال القادمة، وبالتالي الحفاظ على الموارد في ظل التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، أما الثاني يتمثل في التقليل إلى حدِ كبير من التلوث الناتج عن الصناعة.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر مشروع يتعامل مع الموارد من خلال حكمة ورؤية وترشيد، وفي نفس الوقت يقلل من التلوث الناتج عن الصناعة، مؤكدًا أن الدولة تسير في هذا الإطار، وتعمل استثمارات خضراء. 

اقتصاد أخضر وتقليل التلوث 

وأشار إلى أنه من أجل عمل اقتصاد أخضر والتقليل من التلوث، لابد من تغيير الوقود الأحفوري، لذلك فإن الدولة تتجه نحو استخراج الميثانول الأخضر والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء. 

الاقتصاد الأخضر التلوث الصناعي الهيدروجين الاخضر التنمية الاقتصادية الوقود الآحفوري

الأكثر قراءة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

"فضحني بين الجيران".. حكاية تعذيب وقتل عاصم على يد والده بحلوان

والدة 3 ضحايا فى العاصفة دانيال: "الحبايب راحوا وأبوهم مات من 3 سنين" (فيديو)

"كانت حقودة على بنتى المعاقة".. أقوال الأب تدفع بربة منزل للحبس فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟