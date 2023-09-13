أستاذ دراسات بيئية يوضح الخطوات التي تنتهجها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

أوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، الخطوات التي تنتهجها الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وما تم تحقيقه حتى الآن، قائلاً: "إن الدولة تسير بخطى هائلة جدًا نحو الاقتصاد الأخضر".

وأضاف سمعان خلال مداخلة عبر فضائية dmc، أن الاقتصاد الأخضر شقين؛ الأول يتمثل في استخدام الموارد بكفاءة للأجيال الحالية، وترك هذه الموارد إلى الأجيال القادمة، وبالتالي الحفاظ على الموارد في ظل التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة، أما الثاني يتمثل في التقليل إلى حدِ كبير من التلوث الناتج عن الصناعة.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر مشروع يتعامل مع الموارد من خلال حكمة ورؤية وترشيد، وفي نفس الوقت يقلل من التلوث الناتج عن الصناعة، مؤكدًا أن الدولة تسير في هذا الإطار، وتعمل استثمارات خضراء.

اقتصاد أخضر وتقليل التلوث

وأشار إلى أنه من أجل عمل اقتصاد أخضر والتقليل من التلوث، لابد من تغيير الوقود الأحفوري، لذلك فإن الدولة تتجه نحو استخراج الميثانول الأخضر والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء.