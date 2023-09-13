حجزا جارتهما وتعديا عليها.. المشدد 7 سنوات لسائق وزوجته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية "ر.ع.ع" سائق، و"هـ.ج.ي" ربة منزل غيابيًا بالمشدد 7 سنوات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بـ التعدي على المجني عليها "ص.م.ع".

المشدد 7 سنوات لسائق وزوجته في الإسكندرية

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد شعيپ وعضوية المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.

بداية أحداث القضية

تعود أحداث القضية المقيدة ،برقم 24043 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ، يفيد ببلاغ من المجني عليها، بقيام المتهمان بالتعدي عليها بدائرة القسم.

تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه حال تواجد المجني عليها " ص.م.ع" ربة منزل ، بمسكنها حضر إليها المتهم الأول " ر.ع.ع" سائق ، وطلب منها مساعدته في إدخال أسطوانه بوتاجاز لداخل مسكنه، بزعم عدم قدرته علي إدخالها بمفرده لعدم تواجد زوجته بالمنزل، فقررت مساعدته لسبق وجود علاقه فيما بينها وبين زوجته المتهمة الثانية " ه.ج.ي" ربة منزل، واعتياد توجهها للمنزل لمساعدة زوجته، وحال دلوفها رفقته قام بالإمساك بها عنوة، وبتلك الأثناء حضر نجله فتوقف عن فعلته، وعند حضور زوجته المتهمة الثانية قاما باحتجازها داخل المسكن لفترة قصيرة من الوقت، وتعدت عليها المتهمة الثانية لاعتقادها أنها على علاقة بزوجها، ومزقا ملابسها، فاستغاثت بالأهالي، والذين قاموا بطرق الباب، حتى قام المتهمان بالإفراج عنها.

قرار النيابة

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها عليهما .