رفع سيارة نقل محملة بالزلط وإعادة فتح طريق 30 يونيو بالإسماعيلية

تمكن العاملون بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرور، من إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها لانقلاب سيارة نقل محملة بالزلط علي طريق محور 30 يونيو.

تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط بمحور 30 يونيو بمدينة أبوصوير.

وبالعرض على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المحافظ، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة وتنفيذ متطلبات السلامة العامة.

وعلى الفور تم فتح حارة مرورية مؤقتة للطريق لحين رفع السيارة والزلط بواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة ابوصوير بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المرور وقسم الشرطة، وتم استكمال ازالة أثار الحادث وفتح الطريق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.