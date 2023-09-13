الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع سيارة نقل محملة بالزلط وإعادة فتح طريق 30 يونيو بالإسماعيلية

رفع سيارة نقل محملة
رفع سيارة نقل محملة بالزلط

تمكن العاملون بالوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية بالتعاون مع إدارة المرور، من إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية بعد توقفها لانقلاب سيارة نقل محملة بالزلط علي طريق محور 30 يونيو.

تفاصيل انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط

وتلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغ عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزلط بمحور 30 يونيو بمدينة أبوصوير.

وبالعرض على اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية المحافظ، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة وتنفيذ متطلبات السلامة العامة.

وعلى الفور تم فتح حارة مرورية مؤقتة للطريق لحين رفع السيارة والزلط بواسطة معدات وأفراد  مركز ومدينة ابوصوير  بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المرور وقسم الشرطة، وتم استكمال ازالة أثار الحادث وفتح الطريق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

 

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن خرطوش 30 يونيو

مواد متعلقة

المدن الجامعية لقناة السويس تستعد لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى لبدء العام الدراسي الجديد

غرفة الإسماعيلية التجارية: مشروعات البنية التحتية بمصر تعزز مكانتها بالشرق الأوسط وإفريقيا

"تقييم الأثر البيئى".. دورة للطلاب والخريجين بـ"هندسة قناة السويس"

الكشف على 307 مواطنين في اليوم الأول للقافلة الطبية المجانية بالإسماعيلية

افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بالإسماعيلية.. غدًا

سوق نموذجية.. مشروعات بالجملة فى عهد السيسى بالقنطرة غرب

"نظم الامتحانات وتقويم الطلاب".. برنامج تدريبي بجامعة القناة

الإعدام لـ6 أشخاص قتلوا طفلًا فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

الرئيس السيسى يوجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميدانى بليبيا

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

لماذا رفض المغرب المساعدة المقدمة من الجزائر لمنكوبى الزلزال؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟