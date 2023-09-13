الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة الزينية بالأقصر يتفقد سير أعمال مشروعات الصرف الصحي

غرف الصرف الصحي الاقصر
غرف الصرف الصحي الاقصر

أوضح العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر،  انه بالتنسيق مع اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر ومع الشركات المنفذة للمشروع، تم وصول معدات حفر عداية السكة الحديد بواسطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الاحمر وجارى تنفيذ توصيلات الشوارع الجانبية بالزينية بحرى تنفيذ شركة المقاولون العرب فرع البحر الاحمر ، وكذلك أعمال التركيبات الميكانيكية لغرف الهواء علي خط السيب للزينية بمواسير قطر 1200 مم تنفيذ شركة جبالكو مصر للمقاولات العمومية بالمدامود بحرى. 

وأشار الهواري ، إلى انه أثناء تفقد المدينة، اليوم، لاعمال مشروع الصرف الصحي ومتابعة سير الاعمال وعدم تأثير الاعمال علي إنتقال المواطنين علي الطرق وإختيار طرق بديلة للسير وجه بمتابعة الإدارة الهندسية ورؤساء القرى للأعمال ومعاونة الشركات المنفذة في إزالة المعوقات فورا لسرعة نهو المشروع

يأتي ذلك فى ضوء جهود الدولة فى إنجاز المشروعات القومية وخاصة مشروعات الصرف الصحي ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع.

وأعلن العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة ارمنت بالأقصر، عن بدء العمل بإنشاء مجمع الصناعات الحرفية بقرية السلام والذى تنفذة هيئة تنمية الصعيد  التابعة لمجلس الوزراء والذى يأتى ضمن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة .

وتهدف هيئة تنمية الصعيد إلى تطوير العنصر البشرى وتشغيل الشباب  في المجالات الحرفية المختلفة وذلك وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030 في دعم الصناعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة البشرية الهائلة ، كما ان المجمع  يضم اقساما لكافة الصناعات الحرفية التى تشتهربهاالقرية وذلك لتنميةالحرف ضمن مبادرة القرى المنتجة والتى أطلقت ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري .

يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومى لتطوير ١٥٠٠ قرية على مستوى الجمهورية(حياة كريمة ) .

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مدينة الزينية بالأقصر محافظة الأقصر الصرف الصحي البحر الاحمر المقاولون العرب

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