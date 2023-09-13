الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الجيش الليبى" لـ"القاهرة الإخبارية": المساعدات المصرية خففت علينا وطأة الكارثة (فيديو)

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية لليبيا

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن عدد ضحايا إعصار دانيال يصل إلى نحو 7 آلاف والمفقودين ما يقرب من 9 آلاف، حتى الآن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حجم الدمار الحقيقي ظهر اليوم، وأصبح جليًا عن الوقت السابق، حيث هناك طرق فرعية دمرت بالكامل، في درنة ومدن أخرى غير درنة.

الجيش الليبى: هناك مناطق محيت بالكامل 

وأوضح أن هناك مناطق كاملة محيت من الطبيعة، لافتًا إلى أن هناك مساعدات كبيرة تأتي إلى ليبيا حتى من ليبيا نفسها، حيث وصلت صباح اليوم مساعدات من طرابلس.

وتابع: “الجسر المصري الجوي مستمر على مدار الساعة، علاوة على الجسر البري عن طريق السلوم، بعشرات ومئات المعدات الثقيلة التي تحمل كل ما يلزم من الناحية الهندسية لإصلاح الطرق والبحث والإنقاذ، مما خفف علينا وطأة هذه الكارثة".

الجيش الليبى احمد المسماري العاصفة دانيال إعصار دانيال القاهرة الإخبارية

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