القبض على أصحاب 3 مخابز استولوا على الدقيق المدعم بالغربية

تمكنت مديرية التموين بـمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 3 مخابز في مناطق زفتى، طنطا، وكفرالزيات، ثبت تورطهم في الاستيلاء على 40 جوالًا من دقيق بلدي مدعم، وزن الدقيق الواحد 50 كيلو جرامًا، والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء دون حق وبغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا يفيد بتمكن حملة المفتشين التموينيين من ضبط أصحاب المخابز المذكورة، تم استعادة 26 جوالًا من الدقيق المدعم والمخصص لهم من الحصص الرسمية بعد إجراء جرد دقيق لرصيد تلك المخابز ومطابقته مع سجلاتها المالية، وقد تم التصرف في هذه الكمية من الدقيق بالبيع في السوق السوداء دون الحصول على التصريح القانوني المطلوب.

وتبين أن هؤلاء الأشخاص باعوا الدقيق المدعم في السوق السوداء، وهو تصرف غير قانوني ينتهك حقوق المستهلكين ويسهم في زيادة التضخم وتفاقم أزمة الأسعار، وقد حققوا أرباحًا غير مشروعة من خلال هذه العمليات.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بائعي الدقيق بالسوق السوداء

تم تحرير محاضر بالوقائع وتم إخطار النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مديرية التموين بالغربية، لمكافحة ظاهرة التجارة غير المشروعة والحد من تلاعب أصحاب المخابز واستغلالهم للمواد الغذائية المدعمة لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية استمرار الجهود المشتركة بين المديريات المعنية والمواطنين في مكافحة هذه الأعمال غير القانونية وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية بشكل عادل ومنتظم للجميع.

وأعرب أبوهاشم عن تقديره للجهود المبذولة من قبل فرق المفتشين التموينيين، وأكد استمرار المديرية في تكثيف الرقابة وتنفيذ حملات مشددة لضبط المخالفات التموينية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الحيوي.

وأهاب أبوهاشم بالمواطنين بالتعاون مع الجهات التنظيمية والإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو انتهاكات تموينية تشتبه في حدوثها، لتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق الأغذية وحماية حقوق المستهلكين.