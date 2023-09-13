الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 200 غطاس.. حملة لنظافة جزيرة مجاويش بالغردقة

صورة من الحملة
صورة من الحملة

نظَّمت محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، بالتعاون مع عدد من مراكز الغطس الموجودة بالغردقة، اليوم الأربعاء، حملة لمكافحة النفايات بقاع البحر، وذلك تزامنًا مع يوم التنظيف العالمي.

شارك في الحملة 200 غطاس من مختلف الجنسيات، حيث استهدفت الحملة جمع المخلفات بجزيرة مجاويش قبال سواحل مدينة الغردقة.

من جهته، قال المهندس مصطفى عبداللاه، مدير النشاط البحري بجمعية المحافظة على البيئة البحرية هيبكا، أن الحدث أدى إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البحرالأحمر نظيفًا وخاليًا من النفايات.

وأضاف "عبداللاه"، في بيانٍ له، الحملة شهدت تعاون من مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية لإزالة النفايات وحماية البيئة البحرية في جزيرة مجاويش بالغردقة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستساعد على منع المزيد من التلوث وحماية البحر الأحمر للأجيال المقبلة.

جزيرة مجاويش أكبر جزر الغردقة

وتعتبر جزيرة «مجاويش» من بين أكبر الجزر بمدينة الغردقة، والتي تسمح للسياح بممارسة كافة الرياضات المائية المختلفة؛ مثل ركوب الأمواج والغوص، والغطس فى مياهها الصافية الزرقاء، والتى تضم الشعب المرجانية والأسماك النادرة فى أعماقها البحرية، وأصبحت الجزيرة في الآونة الأخيرة من الوجهات السياحية المهمة فى مدينة الغردقة، حيث حازت على الإهتمام من قبل محافظة البحر الأحمر، والتى قامت بتوفير كافة الخدمات السياحية والمرافق الإجتماعية التى يحتاجها الزوار والسياح.

وتقع جزيرة مجاويش على بعد سبعة كيلو مترات ونصف جنوب شرق مدينة الغردقة، حيث تضم العديد من الشواطئ الرملية الناعمة، بالإضافة إلى القرى السياحية الشهيرة، والتى تمتد على مساحة ثمانيمائة وخمسين ألف متر مربع، ويرجع تاريخ الجزيرة إلى الرئيس الراحل "أنور السادات" والذي قام بإفتتاحها عام 1979م لتضم أجمل الأنشطة السياحية والترفيهية التى تجذب الزوار للقيام بها، الإضافة إلى الفنادق والقرى السياحية، والشاليهات والفيلات والمنتجعات السياحية الرائعة.

2A8702A2-7F59-4CE3-A93C-8B2F62FB21F7
2A8702A2-7F59-4CE3-A93C-8B2F62FB21F7
جزيرة مجاويش مراكز الغطس محافظة البحر الأحمر الغردقة حماية البيئة البحرية البحر الاحمر

مواد متعلقة

"بدون مسكنات".. مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي حل مشكلات المواطنين الأبدية

جزيرة الجفتون قبلة هواة الرحلات البحرية ووجهة المشاهير بالغردقة (صور)

الطيران فوق الماء.. عروض "الفلاي بورد" تجذب السياح على شواطئ الغردقة (صور)

الغردقة تستقبل آلاف الأسر لقضاء أجازة الصيف.. ونسبة الإشغال بالفنادق 100%

الأكثر قراءة

"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

بينهم مصريون.. الداخلية الليبية تكشف تفاصيل جديدة حول ضحايا إعصار دانيال

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

أهالى الدقهلية يشيعون جثمان الشيف خالد أحد ضحايا عاصفة دانيال

فرحتهم مكتملتش.. أهالى قرية الشريف يتحدثون لـ"الدستور" عن فاجعة درنة

"الهزة المدمرة".. زلزال المغرب يمحو التاريخ فى مراكش (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟