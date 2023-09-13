بمشاركة 200 غطاس.. حملة لنظافة جزيرة مجاويش بالغردقة

نظَّمت محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، بالتعاون مع عدد من مراكز الغطس الموجودة بالغردقة، اليوم الأربعاء، حملة لمكافحة النفايات بقاع البحر، وذلك تزامنًا مع يوم التنظيف العالمي.

شارك في الحملة 200 غطاس من مختلف الجنسيات، حيث استهدفت الحملة جمع المخلفات بجزيرة مجاويش قبال سواحل مدينة الغردقة.

من جهته، قال المهندس مصطفى عبداللاه، مدير النشاط البحري بجمعية المحافظة على البيئة البحرية هيبكا، أن الحدث أدى إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البحرالأحمر نظيفًا وخاليًا من النفايات.

وأضاف "عبداللاه"، في بيانٍ له، الحملة شهدت تعاون من مختلف الجهات التنفيذية والمجتمعية لإزالة النفايات وحماية البيئة البحرية في جزيرة مجاويش بالغردقة، مؤكدًا أن تلك الإجراءات ستساعد على منع المزيد من التلوث وحماية البحر الأحمر للأجيال المقبلة.

جزيرة مجاويش أكبر جزر الغردقة

وتعتبر جزيرة «مجاويش» من بين أكبر الجزر بمدينة الغردقة، والتي تسمح للسياح بممارسة كافة الرياضات المائية المختلفة؛ مثل ركوب الأمواج والغوص، والغطس فى مياهها الصافية الزرقاء، والتى تضم الشعب المرجانية والأسماك النادرة فى أعماقها البحرية، وأصبحت الجزيرة في الآونة الأخيرة من الوجهات السياحية المهمة فى مدينة الغردقة، حيث حازت على الإهتمام من قبل محافظة البحر الأحمر، والتى قامت بتوفير كافة الخدمات السياحية والمرافق الإجتماعية التى يحتاجها الزوار والسياح.

وتقع جزيرة مجاويش على بعد سبعة كيلو مترات ونصف جنوب شرق مدينة الغردقة، حيث تضم العديد من الشواطئ الرملية الناعمة، بالإضافة إلى القرى السياحية الشهيرة، والتى تمتد على مساحة ثمانيمائة وخمسين ألف متر مربع، ويرجع تاريخ الجزيرة إلى الرئيس الراحل "أنور السادات" والذي قام بإفتتاحها عام 1979م لتضم أجمل الأنشطة السياحية والترفيهية التى تجذب الزوار للقيام بها، الإضافة إلى الفنادق والقرى السياحية، والشاليهات والفيلات والمنتجعات السياحية الرائعة.