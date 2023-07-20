"اوعى تلمسها".. تفاصيل ظهور السمكة الصخرية السامة بالبحر الأحمر

كشف حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، حقيقة ظهور السمكة الصخرية السامة على شواطئ المحافظة، مؤكدًا أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من أحد المواطنين بأنه شاهد سمكة غريبة منذ 3 أيام على أحد شواطئ مدينة رأس غارب فور إخراجها من المياه وأثناء الاحتفاظ بها تمكنت من وخز زوجته التي شعرت ببعض الآلام.

وقال الطيب لـ"الدستور"، إنه تم نقل الأم إلى مستشفى رأس غارب المركزي، الذي أكد عدم وجود مصل لهذه السمكة السامة حيث تم نقل الزوجة إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف مؤسس جمعية الإنقاذ البحري أن السمكة الصخرية من الأنواع التي تمثل خطورة مباشرة على الإنسان من خلال السم الذي تنقله للضحية فور لدغها، مؤكدًا ضرورة الحذر منها وعدم لمسها، مناشدًا مرتادي الشواطئ بضرورة الحذر من السمكة الصخرية وعدم لمسها بأي وسيلة كانت حال رؤيتها للحفاظ على سلامتهم.

كما شدد الطيب على ضرورة ارتداء أحذية مخصصة للشواطئ وعدم السير حفاة على الشواطئ للوقاية من خطر الإصابة، خاصة الأسماك غير المعروفة مثل السمكة الصخرية وغيرها.