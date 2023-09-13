روتين ما بعد الوجبة.. 5 عادات تُضعف عملية الهضم عليك تجنبها

إذا كنت شخصًا يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء بشكل متكرر، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على روتين ما بعد الوجبة والتخلص من العادات التي تعيق عملية الهضم.

ويفضل الكثير من الأشخاص الحصول على قيلولة الظهيرة لتعزيز إنتاجيتهم في وقت لاحق من اليوم أو تعويض نقص النوم أثناء الليل، وآخرون يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية في وقت متأخر من الصباح بعد تناول وجبة إفطار ثقيلة، ومع ذلك يمكن أن تؤدي القيلولة إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي، وأي نوع من النشاط البدني العنيف يمكن أن يؤثر على امتصاص العناصر الغذائية.

بعد تناول الوجبة، يقترح العديد من خبراء الصحة المشي بضع خطوات لموازنة نسبة السكر في الدم وتسهيل عملية الهضم.

ووفقا لدراسة، يمكن لجلسة المشي السريع بعد الأكل لمدة 30 دقيقة أن تحسن استجابة نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

يجب الحذر من 5 عادات ضارة قد تضعف عملية الهضم لديك:

1. النوم

مقاومة الرغبة في النوم مباشرة بعد تناول الطعام، الاستلقاء يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض وعسر الهضم، اختر التنزه والنزول من المنزل حينها لكي تسهل عملية الهضم.

2. صالة الألعاب الرياضية

يؤدي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد تناول الوجبة إلى تحويل تدفق الدم بعيدًا عن عملية الهضم، مما يجعله أقل كفاءة، لذا اترك ساعة على الأقل قبل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

3. شرب الشاي أو القهوة

هذه المشروبات يمكن أن تعيق امتصاص الحديد وقد تؤدي إلى اختلال التوازن المعدني، إذا كنت بحاجة إلى مشروب بعد الوجبة، فاختر الماء الدافئ أو شاي الأعشاب.

4. الدخان

التدخين بعد الأكل هو ضربة مزدوجة لصحتك، فهو لا يضر رئتيك فحسب، بل يعطل أيضًا عملية الهضم.

5. تناول الفواكه

على الرغم من أن الفواكه مغذية، إلا أن تناولها مباشرة بعد الوجبة يمكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة، انتظر قليلاً.

ليس هناك شك في أن الهضم الجيد يلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة، عندما يتم هضم الطعام جيدًا، يتحسن توافر العناصر الغذائية، وهذا سيضمن حصولك على ما يكفي من البروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والدهون الصحية وغيرها من العناصر الغذائية الدقيقة والكلية في نظامك للاستمتاع بصحة ممتازة.