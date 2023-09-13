كل ما تريد معرفته عن مدينة البيضاء الليبية المنكوبة (فيديو جراف)

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديو جراف عن مدينة البيضاء الليبية بعد تعرضها للدمار جراء عاصفة “دانيال” التي اجتاحات ليبيا، وفيما يلي التفاصيل:

رابع أكبر مدينة في ليبيا. تقع في شمال شرق ليبيا أعلى قمة الجبل الأخضر. كانت عاصمة ليبيا من عام 1963 إلى 1969. تعد عاصمة محافظة الجبل الأخضر وأكبر مدنها. تشتهر بالأودية وأشجار الصنوبر. تضم مدينة أبولونيا القديمة وعدة آثار إغريقية. تحتوي على غابات بها أعشاب وأشجار نادرة. تعرف بجوها المعتدل وتسمى بعروس الجبل.