الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كل ما تريد معرفته عن مدينة البيضاء الليبية المنكوبة (فيديو جراف)

فيضان ليبيا
فيضان ليبيا

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” فيديو جراف عن مدينة البيضاء الليبية بعد تعرضها للدمار جراء عاصفة “دانيال” التي اجتاحات ليبيا، وفيما يلي التفاصيل:

  1. رابع أكبر مدينة في ليبيا.
  2. تقع في شمال شرق ليبيا أعلى قمة الجبل الأخضر.
  3. كانت عاصمة ليبيا من عام 1963 إلى 1969.
  4. تعد عاصمة محافظة الجبل الأخضر وأكبر مدنها.
  5. تشتهر بالأودية وأشجار الصنوبر.
  6. تضم مدينة أبولونيا القديمة وعدة آثار إغريقية.
  7. تحتوي على غابات بها أعشاب وأشجار نادرة.
  8. تعرف بجوها المعتدل وتسمى بعروس الجبل.
البيضاء الليبية عاصفة “دانيال دانيال ليبيا شمال شرق ليبيا مدينة أبولونيا القديمة

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