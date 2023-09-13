إعلام النواب: انطلاق منتدى الاستثمار البيئي يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن انطلاق النسخة الاولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر يستهدف خلق فرص واعدة للاستثمار البيئي والمناخي والتطوير الصناعي المستدام ودعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.

استبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن مصر تمتلك الكثير في مجال الطاقة المتجددة وربط الطاقة والغذاء والمياه مما يوفر عمل خضراء ودعم الصناعة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة باستبدال الطاقة التقليدية بالمتجددة والهيدروجين الأخضر وتقليل البصمة الكربونية للصناعة.

فرص الاستثمار البيئي على المستويات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت أمين سر إعلام النواب، أن السوق المصري به الكثير من فرص الاستثمار البيئي والمناخي على المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، قائلة:" هذه الفرص ستخلق استثمارات تقدر ما يقرب من 20 مليار دولار سنويًا".

إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال

وأشارت النائبة هند رشاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي سيعمل على إتاحة الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال والقطاع الخاص من خلال فتح مجال للنقاش حول كيفية خلق المناخ الداعم للاستثمار سواء من الحكومة أو المؤسسات التجارية والتمويلية أو البنوك.

رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة رفع الوعي وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات في فاعلية واستدامة فرص الاستثمار في البيئة والمناخ على المستويين الوطني والعالمي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، سيتم عرضها في مؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، مشيرة إلى أن الجناح المصري المشارك في المؤتمر سيركز على عرض تجارب القطاع الخاص المصري وفرص شراكات القطاع المصري مع المستثمرين الأجانب.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى، والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.