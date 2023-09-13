السفير السعودى يفتتح معرض المصور طارق خوجة بجاليرى ضى المهندسين

افتتح السفير السعودي أسامة النقلي، مساء أمس، بجاليري ضي المهندسين، المعرض الفوتوغرافي للفنان السعودي طارق خوجة، بحضور نخبة من الفنانين والنقاد.

الفنان طارق خوجة واحد من أهم المصورين الفوتوغرافيين السعوديين والمصور الرسمي للخطوط السعودية، يتضمن معرضه 26 لوحة فوتوغرافية التقطها بمعظم دول العالم ومصر ومناطق المملكة، تعكس براعته في استخدامه الكاميرا بشكل احترافي.



من هو طارق خوجة؟

"خوجة" حاصل على عدة دورات في مجال التصوير الفوتوغرافي، ودبلوم المدرب المحترف من مركز كيمبردج البريطاني، وشهادة تدريب معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في السعودية، وهو مدرب معتمد محلياً ودولياً، وعضو بالاتحاد الدولي للتصوير الضوئي FIAP .

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل، مدير أتيليه جدة للفنون التشكيلية ورئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، إن المعرض بشكل عام يعكس مدي تطور الحركة الفوتوغرافية السعودية التي تضم فنانين رواد مثل أنس أبوالسمح وعيسي عنقاوي وحامد شلبي رحمهم الله، وكذلك الفنانين المعاصرين مثل خالد خضر وسعود محجوب وبكر سندي وسوزان باعقيل، وعلي هامش المعرض تحضر أعمال الفنان المصري النحات محمد ثابت.

معرض المصور طارق خوجة بجاليري ضي

معرض المصور طارق خوجة بجاليري ضي

معرض المصور طارق خوجة بجاليري ضي