الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أرض البشر" متحف للفنان مهاب عبد الغفار بقاعة الباب سليم

معرض أرض البشر
معرض أرض البشر

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانونش، افتتاح معرض للفنان السكندري مهاب عبد الغفار تحت عنوان "أرض البشر"، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، على أن يفتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة، بقاعة الباب سليم – متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

معرض "أرض البشر"

وكان قد استقبل المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، "معرض "أرض البشر" للفنان مهاب عبد الغفار، في مايو الماضي، وكشف المعهد الفرنسى حينها في بيان له،  عن أن المعرض مستوحى من التراث الغنى لفن الحضارة المصرية القديمة مع مجموعته الواسعة من الموضوعات والتصميم الأصيل للشكل البشرى والتمثيلات البصرية الأخرى للطبيعة، ويتناول الفنان مهاب عبد الغفار فى رحلة فنية ملونة لإعادة النظر فى التحول الذى أثر على الفن المصرى بطريقة حديثة ومعاصرة.

نبذة عن متحف الفن المصري الحديث
يقع المتحف داخل حرم دار الأوبرا المصرية، ويعد من أهم وأبرز المتاحف فى مصر، ويضم أعمالا فنية متميزة من مختلف الأجيال والحقب الزمنية.

يتكون المتحف من 10 قاعات موزعة على ثلاثة طوابق، وفي مقدمة المتحف يتضمن أيضا عرض فى الهواء الطلق لأعمال النحت كبيرة الحجم.

ويضم المتحف آلاف القطع الفنية التي تمثل تيارات فنية مختلفة ابتداء من أوائل القرن العشرين وحتى الآن، كالمدرسة الواقعية والتجريدية والسريالية والتكعبية والدادية.

تم تطوير متحف الفن المصري الحديث وافتتح رسميا في أواخر أكتوبر 1991، ثم خضع إلى عملية تطوير شاملة لنظم العرض المتحفي والإضاءة، إلى أن افتتح في 5 مارس لعام 2005، وكان قد أقيم المبنى الحالي للمتحف في عام 1936 وكان يسمى حينها "السراي الكبرى".

الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مهاب عبد الغفار أرض البشر معرض قطاع الفنون التشكيلية

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