الأربعاء.. افتتاح "نتاج ورش النشاط الصيفى" بمعرض مركز رامتان الثقافى

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتورة وليد قانوش، رئيس القطاع، عن افتتاح معرض "نتاج ورش النشاط الصيفي"، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 16 سبتمبر 2023، على أن يفتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وكان قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، قد أعلن في يوليو الماضي، عودة النشاط الثقافي بالمواقع التابعة للقطاع بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال في بيان، إنه جرى استئناف النشاط الصيفي بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين عن استئناف النشاط الصيفي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو من الساعة العاشرة والنصف صباحا.

نبذة عن مركز رامتان الثقافى

يحتل متحف طه حسين مبنى فيلا (رامتان) التي أقام فيها عميد الأدب العربي منذ عام 1955 وحتى رحيله في عام 1973، ثم أقامت فيها زوجته من بعده حتى رحيلها في عام 1989 لتتحول بعد ذلك إلى متحف، في عام 1992 اشترت وزارة الثقافة منزل عميد الأدب العربي، وفي يوليو 1993 قدمت أسرة طه حسين إلى وزارة الثقافة قلادة النيل الكبرى ومجموعة من الأوسمة والنياشين والشهادات العلمية والفخرية والمخطوطات النادرة التي حصل عليها طه حسين في حياته إلى جانب جميع ممتلكاته الشخصية وأثاث فيلاته بما كانت تحويه من لوحات زيتية نادرة والتماثيل لكبار الفنانين المصريين.

وبالإضافة إلى ذلك، يضم المتحف مكتبة طه حسين العربية، وتضم أكثر من ثلاثة آلاف كتاب، وقد تم افتتاح المتحف في 15يوليو 1997 بعد إنشاء مبنى ملحق ليكون مركزا ثقافيا يحمل اسم (مركز رامتان الثقافي) على جزء من حديقة الفيلا.