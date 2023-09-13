هناء حمزة: فرصنا قوية للتتويج بأمم إفريقيا.. وهذه خطة الإعداد لبطولة العالم للطائرة

تحدثت هناء حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن تأهل الفراعنة إلى الدور النهائي للبطولة الإفريقية للطائرة، التي تستضيفها مصر حتى 14 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقالت هناء، في تصريحاتها الإعلامية، إن مشوار مصر كان صعبًا، وواجه منتخبات قوية آخرها موقعة الكاميرون في نصف النهائي: مؤكدة أن «مباراة الكاميرون لم تكن سهلة على الإطلاق، وشهدت أداءً رجوليًا من الفريقين والتي أدت إلى استمتاع جميع الحضور في المدرجات بهذا المستوى المميز والحماسي، والذي جمع كل مهارات الكرة الطائرة».

وتابعت هناء حمزة: «فرصتنا كبيرة للغاية في الفوز بالبطولة الإفريقية على حساب الجزائر، من أجل استعادة اللقب الغائب عن الفراعنة، خاصة أن البطولة تقام على أرضنا، وكذلك يساعد هذا التتويج في تحسين تصنيف المنتخب على الصعيد القاري».

وعن تنظيم مصر للبطولة الإفريقية أكدت هناء حمزة أن مصر لها باع كبير في تنظيم كبرى البطولات الدولية والإفريقية، وتلقينا إشادات واسعة من جميع الوفود على حسن التنظيم وحسن الضيافة والاستقبال، ولم نستقبل أي شكاوى مع اقتراب انتهاء الحدث، وهذا ليس جديدًا على مصر.

وأضافت نائب رئيس اتحاد الطائرة: «الاتحاد يسير مع المنتخب خطوة بخطوة، والمنتخب في هذه الفترة في مرحلة إحلال وتجديد، وستتم إضافة عناصر جديدة إلى الفراعنة في الفترة المقبلة بعد انتهاء البطولة الإفريقية».

وأردفت: «عقب انتهاء البطولة سينتظم المنتخب في عدة معسكرات، كما ستتم إقامة معسكرات خارجية، والاتفاق على مباريات ودية مع الدول المتقدمة في الكرة الطائرة من أجل زيادة الاحتكاك قبل انطلاق تصفيات أوليمبياد باريس أو بطولة العالم المقبلة».

وأتمت: «كنت سعيدة للغاية بتواجد الجماهير المصرية بكثرة في المدرجات خلال لقاء الكاميرون، وكان لديهم دور فعال مع اللاعبين لإشعال حماسهم وتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، وهو ما أحييهم وأشكرهم عليه، وأتمنى تكرار الأمر أمام الجزائر اليوم».

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر اليوم الأربعاء على صالة 2

باستاد القاهرة الدولي، وتحديدًا في تمام الساعة السابعة، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة مساءً.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبدالرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد وحسام يوسف.