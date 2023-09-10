الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الحصرى: خروج لاعبي فراعنة الطائرة من محنة الجزائر دافع قوى للوصول للقب

مدرب منتخب الطائرة
مدرب منتخب الطائرة

كشف حسن الحصرى مدرب عام منتخب مصر للكرة الطائرة للرجال، على نجاح الجهاز الفنى فى خروج لاعبى الفراعنة من محنة الخسارة من الجزائر فى الدور الأول من البطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة .

و قال الحصري، إن خروج اللاعبين من محنة خسارة الجزائر كان دافع قوى لمواصلة مشوار حصد اللقب بالوصول لنصف النهائي لمواجهة الكاميرون غدا فى مباراة حسم التأهل.

وأشار إلى أن اللاعبين لم يفكرون فى حجم المنافس، ويركزون فى جميع اللقاءات كل مباراة على حدة من أجل الوصول لهدف حصد اللقب.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب الطائرة مع الكاميرون غدا، الاثنين، فى نصف النهائي، بعدما حقق الفراعنة الفوز على المغرب بثلاثة أشواط نظيفة، فيما فاز منتخب الكاميرون على منتخب تونس بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وتأهل المنتخب المصري للدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب كينيا بنتيجة “3-0“ فى دور الـ 16، بينما تأهل منتخب المغرب بعد الفوز على نظيره منتخب مالي بنتيجة “3-0“.

وقبلها تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ 16 بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى، حيث قد تلقى الهزيمة من نظيره الجزائري بنتيجة 3-0 في الجولة الثانية، بينما حقق الفوز على منتخب بوروندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من:” أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد”.

الحصرى مواجهة الكاميرون منتخب مصر للكرة الطائرة محنة الخسارة من الجزائر البطولة الأفريقية

مواد متعلقة

مدرب منتخب الطائرة: الأشعة تحدد حجم إصابة أحمد يوسف

الأكثر قراءة

الجائزة 100 ألف جنيه.. حل مسابقة الفنان أحمد العوضى

تكليف عاجل من "الوطنية للانتخابات" بشأن الاستحقاق الرئاسى

أساليب في التربية تُعرض صحة أطفالك النفسية للخطر

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الحركة القضائية الجديدة

إغلاق الموانئ النفطية والمحال.. العاصفة دانيال تدمر المدن الليبية (صور وفيديو)

الأزهرى: كلمة مستحيل ليست موجودة فى قاموس الإنسان المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

يا أهلًا بالمدارس

ماجد حبته

حصادنا فى قمة العشرين

محمود خليل

الهارب إلى «المئذنة»

سارة الشلقاني

أشرف مروان والكهول المتصارعة

د هند جاد

دكر كحول

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مساعدات بالذكاء الاصطناعى وإجلاء الإسرائيليين.. تحركات إسرائيل عقب زلزال المغرب

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل