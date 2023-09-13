الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سنحارب الإمبريالية معًا.. زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه جميع قرارات بوتين

جونج أون
جونج أون

أعلن زعيم كوريا الشمالية جونج أون، دعمه لجميع قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد جونج أون خلال خلال جلسة مباحثات بين الزعيم الكوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخوض حربا ضد الغرب بأكمله، مشيرًا إلى أن روسيا وكوريا الشمالية سيحاربان معا الإمبريالية.

تعاون روسيا وكوريا الشمالية شهد مرحلة مهمة

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي، إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية شهد مرحلة مهمة، منوهًا بأن الاتحاد السوفيتي لعب دورًا مهمًا في استقلال كوريا الشمالية والصداقة بين الدولتين ذات جذور عميقة تعطي الأولوية في علاقتنا بروسيا الاتحادية، مؤكدًا أن لقاء اليوم سيسهم في ارتقاء العلاقات إلى مستوى جديد سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا ليسهم ذلك في زيادة ازدهار شعب كوريا الشمالية.

واختتم المفاوضات بأن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو هي "دليل واضح" على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا.

روسيا كوريا الشمالية روسيا وكوريا الشمالية الرئيس الروسي القيادة الروسية زعيم كوريا الشمالية جونج أون الزعيم الكورى الشمالى

مواد متعلقة

زعيم كوريا الشمالية: لقائى مع الرئيس الروسى يسهم فى ارتقاء العلاقات

بوتين يعلن مساعدة كوريا الشمالية فى بناء أقمار صناعية

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب الأمطار.. مصرع 4 أشخاص وانهيار 50 منزلًا فى ولاية نهر النيل السودانية

وصول جثامين شباب قرية "الشريف" ببنى سويف ضمن ضحايا إعصار "دانيال"

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2023

يخدم أكثر من 11 مليون نسمة.. اجتماع وزارى لمتابعة تطوير مصرف "كيتشنر"

مواطن ببنى سويف: أصبحنا فى أمان خلال فترة حكم الرئيس السيسى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (2)

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟