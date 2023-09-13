سنحارب الإمبريالية معًا.. زعيم كوريا الشمالية يعلن دعمه جميع قرارات بوتين

أعلن زعيم كوريا الشمالية جونج أون، دعمه لجميع قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقيادة الروسية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد جونج أون خلال خلال جلسة مباحثات بين الزعيم الكوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخوض حربا ضد الغرب بأكمله، مشيرًا إلى أن روسيا وكوريا الشمالية سيحاربان معا الإمبريالية.

تعاون روسيا وكوريا الشمالية شهد مرحلة مهمة

وفي وقت سابق، قال الزعيم الكوري الشمالي، إن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية شهد مرحلة مهمة، منوهًا بأن الاتحاد السوفيتي لعب دورًا مهمًا في استقلال كوريا الشمالية والصداقة بين الدولتين ذات جذور عميقة تعطي الأولوية في علاقتنا بروسيا الاتحادية، مؤكدًا أن لقاء اليوم سيسهم في ارتقاء العلاقات إلى مستوى جديد سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا ليسهم ذلك في زيادة ازدهار شعب كوريا الشمالية.

واختتم المفاوضات بأن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو هي "دليل واضح" على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا.