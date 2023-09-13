الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زعيم كوريا الشمالية: لقائي مع الرئيس الروسي يسهم في ارتقاء العلاقات

جونج أون
جونج أون

قال زعيم كوريا الشمالية، جونج أون، إننا "شاهدنا بأعيننا حاضر ومستقبل الدولة الروسية كدولة فضائية"، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مناقشة التعاون الاقتصادي والإنساني

وأكد خلال جلسة مباحثات بين الزعيم الكوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه تم مناقشة التعاون الاقتصادي والإنساني، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع في المنطقة، معربًا عن شكره للرئيس الروسي على دعوته للحضور في هذه المرحلة المهمة في التاريخ، وعلى حفاوة استقبال الوفد الكوري.

وتابع الزعيم الكوري الشمالي، أن التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية شهد مرحلة مهمة، منوهًا بأن الاتحاد السوفيتي لعب دورًا مهمًا في استقلال كوريا الشمالية والصداقة بين الدولتين ذات جذور عميقة تعطي الأولوية في علاقتنا بروسيا الاتحادية، مؤكدًا أن لقاء اليوم سيسهم في ارتقاء العلاقات إلى مستوى جديد سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو ثقافيًا ليسهم ذلك في زيادة ازدهار شعب كوريا الشمالية.

واختتم المفاوضات بأن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو هي "دليل واضح" على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا.

بدء المفاوضات 

وبدأت المفاوضات الآن بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية، وذلك بعد اللقاء الثنائي بينهما.

وتأتي المفاوضات بين الزعيمين ستتواصل بمشاركة أعضاء الوفد، ومن المفترض استمرار المحادثات على مستوى ثنائي مغلق.

ويضم الوفد الروسي كل من: وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووزير النقل الروسي، فيتالي سافيليف، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف والمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

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