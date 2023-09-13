الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بوتين يعلن مساعدة كوريا الشمالية فى بناء أقمار صناعية

بوتين
بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستساعد كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ووصل الرئيس الروسي إلى قاعدة "فوستوشني" الفضائية في فلاديفوستوك شرقي البلاد، اليوم الأربعاء، تحضيرًا للقاء الزعيم الكوري كيم جونج أون.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أمس، إن المساعدات التي تقدمها روسيا لـ كوريا الشمالية قد تكون موضوع محادثات الرئيس الروسي ونظيره الكوري الشمالي.

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون إلى روسيا، أمس، حيث سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقًا للتليفزيون الروسي ووكالة أنباء "ريا نوفوستي".

الرئيس الروسي موسكو كوريا الشمالية روسيا قاعدة فوستوشني

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