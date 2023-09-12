الرئيس الروسى يهاجم أمريكا لإرسال ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

هاجم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة لعزمها إرسال ذخائر اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع إلى أوكرانيا، كجزء من حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار من عيار 120 مليمترًا مخصصة لدبابات "أبرامز" الأمريكية.

وقال، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن استخدام اليورانيوم المنضب في الذخائر جريمة، مضيفًا أن أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح حاليًا؛ حيث لم يسفر الهجوم الأوكراني المضاد عن نتائج حقيقية على الأرض، ولكن قد ترغب أوكرانيا في بدء محادثات سلام بمجرد نفاد مواردها قريبًا.

وعن الشرق الأقصى، أشار إلى أن الشرق الأقصى سيكون بوابة لمستقبل روسيا، فهو مهمة استراتيجية لكامل القرن الحادي والعشرين، مضيفًا أن الانفتاح هو عامل المنافسة الأساسي بالمنطقة الأوراسية، مما يجعل من إفريقيا أولوية استراتيجية لروسيا بشكل كبير ومُلح.

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

وفي وقت سابق من اليوم، وصل زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى روسيا لعقد قمة نادرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة صفقة محتملة لتزويد روسيا بالأسلحة اللازمة في أوكرانيا، حيث تكشف هوية أفراد الوفد المرافق لزعيم كوريا الشمالية عن عقد صفقة أسلحة بين البلدين، وما هو يزيد من مخاوف الغرب بشأن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وتحدي روسيا العقوبات الأمريكية والأوروبية.