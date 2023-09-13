الهلال الأحمر: تجهيز معونة كاملة تضم مساعدات غذائية وأطعمة لإرسالها لليبيا والمغرب (فيديو)

قال الدكتور لطفي غيث مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، إن الهلال يتابع الأحداث في المغرب وليبيا منذ اللحظة الأولى من وقوع الأزمتي الأليمة التي تشهدها البلدان سواء الزلزال بالمغرب أو عاصفة دانيال بليبيا، لافتاً إلى رصد الاحتياجات الأساسية لهما في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت البلدين.

87 طن مساعدات لإرسالها إلى ليبيا والمغرب

وكشف غيث، خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز معونة كاملة في حدود 87 طنا، تضم مساعدات غذائية وأغطية ومراتب وملابس وأحذية، وكل ذلك تم تجهيزه لإرساله للأشقاء في البلدين.

وأضاف مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه لا يزال يتم التواصل مع الهلال الأحمر الليبي، لتحديد الاحتياجات اللازمة لهم من المواد الأساسية بخلاف المساعدات التي يتم تقديمها، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها مصر فرقا للإنقاذ.

الصليب الأحمر تجمع أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة المغرب

وناشدت منظمة الصليب الأحمر، جمع أكثر من 100 مليون دولار لتقديم المساعدة إلى المغرب، بعد أيام من زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 2800 شخص.

وقالت مديرة قسم الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كارولين هولت: «نسعى للحصول على 100 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار) حتى نتمكن من تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت، والتي تشمل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة في مجال المأوى والاحتياجات الأساسية».

وأضافت أن الأموال مطلوبة من أجل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة ومواد الإغاثة والمأوى والاحتياجات الأساسية، متابعة «نحن بحاجة للتأكد من أننا نتجنّب موجة ثانية من الكوارث».