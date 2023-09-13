أستاذ علوم سياسية: دعم مصر اللامحدود للدول العربية تاريخ ممتد عبر عقود

علق الدكتور محمد الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة المغرب وليبيا، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تقوم بها مصر للدول الشقيقة والصديقة على مستوى المنطقة بشكل كبير.

وقال "الشيمي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء: "دعم مصر اللامحدود للدول العربية تاريخ ممتد عبر عقود طويلة، حيث أخذت مصر على عاتقها في كل المواقف المختلفة القيام بأدوار رئيسية في كل القضايا العربية والمحن والكوارث".

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن حجم تحرك السياسة الخارجية المصرية خلال السنوات الماضية، خاصة الشهور الأخيرة، تحرك سريع.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أننا نعلم حجم العلاقات الممتدة التي تقوم بها الدولة المصرية تجاه الجانب الليبي، والاستجابة التي قامت بها الدولة حظيت بإشادة كبيرة من الجانب الليبي، كذلك الاستجابة للمغرب حظيت أيضًا بإشادة واسعة.

إعلان الحداد 3 أيام في مصر

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.