أصالة تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد "مانجا".. والطرح في هذا الموعد

تضع المطربة أصالة اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد، والذي من المقرر أن يحمل اسم

"مانجا".

ومن المنتظر طرح الألبوم الجديد لأصالة عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

وكشفت مصادر لـ"الدستور"، أن أصالة تشرف حاليًا على التفاصيل النهائية للألبوم، حيث تتواجد بشكل يومي في الاستوديو، مشيرة إلى دخول الألبوم في مرحلة الصوت والمكساج استعدادًا لطرحه للجمهور نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ولفتت إلى أن أصالة تفاضل بين أكثر من أغنية لتكون الهيد الرسمي للألبوم الذي تؤدي جميع الأغنيات فيه باللهجة المصرية، متعاونة فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين.

أغاني البوم أصالة الجديد

وروجت أصالة لألبومها الجديد والمقرر طرحه قريبًا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"؛ بنشرت صور من جلسة التصوير الخاصة بالألبوم المقرر أن يضم أكثر من 10 أغنيات باللهجة المصرية.

ومن بين أغنيات أغنية بعنوان "ما تسألنيش " للشاعر ناصر الجيل والألحان لمحمد ضياء، وسبق أن قدمت أصالة أغنية تحمل نفس العنوان في بداية مسيرتها الغنائية وحققت نجاحاً واسعاً وقت طرحها قبل سنوات طويلة.

كما ستقدم أصالة أغنية بعنوان "مانجا" للشاعر مصطفى حسنو، ألحان مصطفى العسال والتوزيع لتوما.

وسيحمل الألبوم عدداً آخر من الأغنيات منها "عشق الروح" و"مش جاي" و"النسخة الوحيدة" و"مارس إبريل"، و"لحقت نفسي".

و طرحت أصالة نصري، الثلاثاء قبل الماضي، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "العجب في الهوى" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

صناع أغنية "العجب في الهوى"



وقدمت أصالة أغنية "العجب في الهوى" باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي الصامل‬، والملحن "مُبهم"، وتوزيع الموزع الموسيقي سيروس.

‎وتقول كلمات الأغنية:"انت لي وانا إلك العجب فالهوى ‎جاذبيّة حبّنا حاظيه بالشعور ‎أحتمي لك من غلا وانا كلّي أوى ‎كلّ إحساسن سرى لي يضم فالصدور ‎عشقِ لك أعلى سما عسجدي مستوى ‎اختياري الوحيد لو لغيرك حضور ‎كل حياتي ما أحب غير حبّك ضوى ‎مرّ وقتي كالسنّا و العقارب تدور ‎حبّك العذري جرى في عماقي ارتوى ‎‏عطرك يالمها خالطتك الزهور ‎يا مسيطر خافقي كل دلالك غوى ‎ليت قصتنا بدت يوم عمري شهور ‎من براءه عارمه و النوايا سوى ‎وان تعلّمت الغزل فالشقاوة سرور ‎تكتم لّي فالحيا يا فديتك دوى ‎منهو غيرك لي دفا تحت غيمة بخور".