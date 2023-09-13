الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. طهران تفرج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل سجناء إيرانيين

إيران والولايات المتحدة
إيران والولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت إيران أنه تم الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات "غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".

 

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقع على اتفاق مع طهران بشأن ملفي تبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويلها من كوريا الجنوبية إلى قطر.

ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن البعثة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.

 

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك أن اتفاق تبادل السجناء سيتم بموجبه الإفراج قريبا عن 5 سجناء إيرانيين، بعضهم سيبقى في الولايات المتحدة والبعض الآخر سيعود إلى إيران.

 

وأوردت البعثة الإيرانية الأسماء التالية المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین انصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله افراسیابي".

 

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد". 

txt

اتفاق غير رسمي.. ماذا وراء صفقة تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة؟

وأضاف: أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".

 

الأموال الإيرانية المجمدة لن تستخدم إلا لأغراض إنسانية

 

وفي العاشر من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين.

 

وأوضح بلينكن للصحفيين حينها ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".

 

وأضاف بلينكن:الأموال الإيرانية الخاصة ستحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استخدام الأموال إلا لأغراض إنسانية.

البعثة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة الإفراج عن 5 إيرانيين الولايات المتحدة تبادل السجناء أموال إيران المجمدة

الأكثر قراءة

عاجل.. آبل تكشف عن آيفون 15 وآيفون 15 بلس

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

رابط نتيجة القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس.. المقبولين في مدارس ستيم

عاجل.. الملك محمد السادس يتبرع بالدم لصالح مصابى الزلزال (فيديو)

نتيجة اختبارات القبول بمدارس ستيم 2023 ورابط الحصول عليها

ذات الرداء الأحمر.. أكثر "الكتب المحظورة" غرابة فى مدارس أمريكا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

ماجد حبته

الاستثمار البيئى والمناخى

حسين دعسة

فى شخصية وزيرة الثقافة الأردنية.. استراتيجية تنطلق من مسارات التحديث وتنفيذيتها

أحمد الصغير

الهجمة الشرسة الجديدة التى تواجهها مصر

وائل لطفي

تحديات وخونة!

ماجد حبته

مشروع «الممر» الأمريكى

عبدالوهاب داود

شوف بقينا فين يا قلبى؟!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟

صدمة أبدية.. كيف أثرت حرب أكتوبر على إسرائيل حتى الآن؟