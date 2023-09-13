عاجل.. طهران تفرج عن 5 سجناء أمريكيين مقابل سجناء إيرانيين

أعلنت إيران أنه تم الإفراج عن 5 رعايا إيرانيين تم سجنهم باتهامات "غير قانونية بشأن الالتفاف على الحظر الأمريكي".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقع على اتفاق مع طهران بشأن ملفي تبادل السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة، من خلال إصدار إعفاء شامل للبنوك الدولية لتحويلها من كوريا الجنوبية إلى قطر.

ونقلت وكالة إرنا، مساء الثلاثاء، عن البعثة الإيرانية في منظمة الأمم المتحدة، أنه تم فعليا الإفراج عن 5 سجناء إيرانيين مقابل الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين، ونشرت أسماءهم أيضا.

وأوضحت البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك أن اتفاق تبادل السجناء سيتم بموجبه الإفراج قريبا عن 5 سجناء إيرانيين، بعضهم سيبقى في الولايات المتحدة والبعض الآخر سيعود إلى إيران.

وأوردت البعثة الإيرانية الأسماء التالية المفرج عنهم، وهم: "مهرداد معین انصاري، کامبیز عطار کاشاني، رضا سرهنك بور کفراني، أمین حسن زاده، کاوه لطف الله افراسیابي".

وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد أوضح في تصريحات صحفية، أن "اتفاق تبادل السجناء بين إيران وأمريكا سيحسم في توقيته المحدد".

وأضاف: أن "السجناء الأمريكيين في إيران يتمتعون بأتم الصحة، وسيعودون قريبا إلى هذا البلد".

الأموال الإيرانية المجمدة لن تستخدم إلا لأغراض إنسانية

وفي العاشر من الشهر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين.

وأوضح بلينكن للصحفيين حينها ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".

وأضاف بلينكن:الأموال الإيرانية الخاصة ستحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استخدام الأموال إلا لأغراض إنسانية.