الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد جلال: ثلث المصريين معرضون لأمراض القلب بسبب السمنة والتدخين

القلب
القلب

كشف الدكتور محمد جلال، نائب الرئيس ورئيس صحة المستهلك بشركة باير الألمانية بالشرق الأوسط، إنه تبين وجود عوامل مساعدة لأمرض القلب بنسبة 20% على عينة تم فحصها عددها 150 ألف شخص. 

وقال خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي”، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه في حال عدم الذهاب للمستشفى من أجل الاطمئنان على نفسه وخوفه على أسرته قد يفقد حياته حال عدم اكتشاف إصابته بأي مرض في فتراته الأولى.

وأكد أنه تم تدريب الكادر الطبي من الأطباء والتمريض على كيفية عمل كشف لأكبر عدد من المرضى الذين كانوا لا يذهبون للمستشفى إلا بعد الإحساس ببعض أعراض أمراض القلب.

التكنولوجيا تسببت في مضاعفات لبعض المرضى

وتابع أن نسبة التدخين مرتفعة في مصر والسمنة موجودة عند ثلث المصريين تقريبًا، وكلها عوامل مساعدة على حدوث أمراض القلب، مؤكدًا أن التكنولوجيا يتبعها عدم الحركة وبالتالي نتج عنها مضاعفات لبعض المرضى.

السمنة محمد جلال ثلث المصرين أمراض القلب التدخين مضاعفات

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