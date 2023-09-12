الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. بشري ضيفة إنجي علي ببرنامج "أسرار النجوم"

بشرى
بشرى

تحل غدا الأربعاء، النجمة بشري ضيفًا علي برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي المذاع علي راديو “نجوم إف إم" في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وتتحدث بشري خلال الحلقة عن مشوارها الفني وكواليس أحدث أفلامها "أولاد حريم كريم" وعن البومها الجديد " حتة تالتة" وعن مسلسلها "طبيبة شرعية" كما ستكشف عن مفاجأت اخري.

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وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري مؤخرًا، أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشري بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

النجمة بشرى أسرار النجوم برنامج أسرار النجوم راديو نجوم اف ام اولاد حريم كريم حتة تالتة طبيبة شرعية

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