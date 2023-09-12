الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العاصفة دانيال تسبب خسائر فادحة.. وخبير: لم نر الآثار البشعة لتغير المناخ بعد

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

علق الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد بمعمل المناخ الزراعي، على الخسائر التي سببتها العاصفة دانيال في ليبيا، قائلًا إن الأمين العام للأمم المتحدة قبل شهر قال إننا خرجنا من الاحتباس الحراري لمرحلة الغليان، وهو تصريح خطير جدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن القمم المناخية تنادي بخفض درجة الحرارة، لكن لم يستجب أحد، ومازلنا في بدايات التداعيات، لم نر الآثار البشعة لتغير المناخ.

الدول الكبرى يجب أن تخف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

ولفت إلى أنه من ضمن إنجازات الدولة المصرية، التوصل لقرار صندوق الأضرار والخسائر،  منوهًا أن دولة مثل ليبيا تعاني من  أضرار كبيرة جدًا، جراء العاصفة دانيال، مدينة اختفت من على سطح الأرض نتيجة التغيرات، كأن لم تكن، حجم الوفيات والقتلى نتيجة الإعصار هائل.

وأردف أن الدول الكبرى التي يجب أن تخف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بدأت تلمس الآثار وتعاني من فواجع مناخية، ولا مفر للعالم إلا للعودة للحد من التداعيات، لأنها أصبحت قضية وجودية. 

وكان أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، قال إن العاصفة دانيال تسببت في خسائر كارثية في مدينة درنة، حيث أودت بحياة 2500 شخص، وهناك 5000 مفقود، و7000 مصاب، وأن قرى داخل مدينة درنة اختفت تمامًا، سويت بالأرض، والمباني جرفتها السيول.

دانيال العاصفة دانيال صندوق الأضرار والخسائر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الأرصاد المناخ الزراعي

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