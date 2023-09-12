حفل زفاف ينقذ سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر في البلاد

أنقذ حفل زفاف جميع سكان قرية مغربية من الزلزال المدمر الذي وقع يوم الجمعة، والذي دمر منازلهم الحجرية والطينية بينما كانوا يستمتعون بالموسيقى التقليدية في فناء خارجي.

وكان من المقرر عقد قران العروسين في قريتهما كيتو يوم السبت، لكن جرت العادة أن تقيم عائلة العروس حفلا في الليلة التي سبقت الزفاف.

وأظهر مقطع فيديو صوره أحد الضيوف لحظة وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، مع صور موسيقيين يرتدون ملابس تقليدية يعزفون على المزامير وطبول الماعز، مما أفسح المجال فجأة للفوضى والظلام والصراخ.

وقال بوداد العريس، وهو يقف بجانب زوجته يوم الثلاثاء، وما زال يرتدي ملابس زفافهما بعد حوالي أربعة أيام من الزلزال الذي دفن ممتلكاتهما تحت الأنقاض، إن الزلزال أصابه بالخوف عليها بينما كان ينتظر في قريته.

واضاف "أردنا أن نحتفل ثم ضرب الزلزال، وقال: "لم أكن أعرف ما إذا كان علي القلق بشأن قريتها أم قريتي".

وبينما كان يتحدث، أمسك بوداد بيد زوجته، وابتسم عندما سئل كيف التقيا، واكتفى بالقول إنهما "جمعهما القدر، وأضاف أن أجدير أصيبت بصدمة شديدة بسبب الزلزال لدرجة أنها لم ترغب في التحدث إلى الغرباء.

وقال السكان إن قريتها الفقيرة إيغيل نتالغومت تحولت إلى أنقاض، وأصبح العديد من سكانها بلا مأوى الآن، ولكن على عكس أجزاء أخرى من منطقة أداسيل، القريبة من مركز الزلزال، لم تقع وفيات أو إصابات خطيرة.

زلزال المغرب .. الاكثر دموية

وكان الزلزال هو الأكثر دموية في المغرب منذ عام 1960، حيث أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص، معظمهم في تجمعات سكانية نائية في سلسلة جبال الأطلس الكبير جنوب مراكش.

وفي الفيديو، يصرخ الناس ويصرخون "زلزال"، أو ينادون أفراد الأسرة حيث يتم استبدال الإضاءة الكهربائية العلوية بنقاط ضوئية من الهواتف المحمولة.

وكان الحفل عبارة عن احتفال تقليدي يسبق الزفاف تقيمه عائلة العروس قبل مغادرتها في اليوم التالي إلى منزل العريس بوداد المنتظر في كيتو.

وعلى الرغم من الكارثة، سافرت إلى كيتو يوم السبت مع شقيق بوداد وزوجته، اللذين كانا في الحفل، تاركين وراءهما هدايا زواجهما ووصلا بعد الظهر.

كانت الطرق سيئة للغاية لدرجة أنهم اضطروا إلى السير على طول الطريق وعندما وصلوا وجدوا أضرارًا واسعة النطاق ولكن لم تحدث وفيات، وكما هو الحال في إيغيل نطالغومت، أنقذ حدث مجتمعي العديد من الأرواح، حيث أقام القرويون جنازة في منزل ظل قائمًا.

وكان المصير الرهيب الذي نجا منه سكان إغيل نطالغومت واضحا للعيان على بعد بضعة كيلومترات على الطريق الجبلي المتعرج المؤدي إلى مراكش، حيث تم القضاء على قرية تيكخت بالكامل تقريبا.

ولم يبق أي منزل قائما ومات 68 شخصا من أصل سكان القرية البالغ عددهم 400 نسمة، ولكن على الرغم من إنقاذ سكان إيغيل نطالغومت، إلا أنهم ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساعدة ويمكن رؤية بعضهم يسير على الجبل لطلب المساعدة من السلطات.