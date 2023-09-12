الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير عام مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية تكشف مصير عاصفة دانيال (فيديو)

جريدة الدستور

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، إن عاصفة دانيال بدأت منذ مساء اليوم أن تتجه إلى الحدود الغربية المصرية وأثرت على منطقة السلوم ومطروح وسيوة أيضًا سواء بأمطار متوسطة الشدة، وهناك تحذيرات واضحة من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة أن الاستعداد كان بشكل كامل، لأنه كان من الممكن أن يحدث شيء مشابه إلى ليبيا.

وكشفت "شاكر"، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، عن سبب الرائحة الكريهة التي وصفها البعض بأنها تشبه رائحة الكبريت، في حين وصفها البعض الآخر بأنها تشبه الصرف الصحي، والتي ظهرت بالتزامن مع دخول العاصفة دانيال إلى الأراضي المصرية.

الرائحة ظهرت بسبب تغير الكتل الهوائية

وأضافت مدير عام مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الرائحة ظهرت بسبب تغير الكتل الهوائية، لافتة إلى أن البلاد كانت متأثرة بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية برياح جنوبية غربية محملة بالأتربة.

وتابع: اليوم بدأت الكتل تتحول إلى رياح شمالية غربية والتي أدت إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة.

مصير عاصفة دانيال هيئة الأرصاد الجوية مدير عام مركز الاستشعار بهيئة الأرصاد الجوية عاصفة دانيال دانيال عاصفة الأرصاد

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