الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

15 دقيقة.. مصر تحاول العودة أمام تونس بعد التأخر بهدفين

منتخب مصر
منتخب مصر

مرت 15 دقيقة على زمن الشوط الأول من لقاء منتخب مصر  وتونس وديًا، المقام مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب نسور قرطاج وفاجأ الفراعنة بهدفين في أول 10 دقائق عن طرق عيسى العيدوني وحمدي فتحي بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 15 سدد عمر مرموش ركلة حرة، اصطدمت بالقائم الأيسر لأيمن حمدان.

ويقود الهجوم قائد الفريق محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي ويجاوره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما بدأ في خط الدفاع، عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

ويقود نسور قرطاج في لقاء اليوم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة- علي معلول- منتصر الطالبي - ياسين مرياح- علي العابدي

خط الهجوم: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف المساكني.

منتخب مصر وتونس مصر وتونس مصر تونس عيسى العيدوني

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