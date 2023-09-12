إنشاء أول وحدة "تيلى ميدسن للأورام" بمعهد أورام طنطا

استقبل الدكتور محمد شوقى الموافى مدير عام مركز أورام طنطا بمحافظة الغربية، الدكتورة مها إبراهيم رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة والوفد المرافق لها، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة والمهندس عصام الدين عضو إدارة المشروعات بالأمانة والدكتورة رانيا عضو المكتب الفني بالأمانة.

وتأتى هذا الزيارة فى إطار متابعة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لجودة سير العمل بالمراكز التابعة للأمانة بمحافظة الغربية لا سيما مركز أورام طنطا، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة وتحديد معوقات العمل مع تقديم الدعم اللازم للمركز، حيث رصدت إحصائيات المركز الفنية خلال الشهور الماضية وإنجازات المركز.

مشروع الصيدلية الإكلينيكية سيُحدث نقلة في صرف وتحضير جرعات العلاج

وقامت رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالمرور على بعض أقسام المركز وتفقد مشروع الصيدلية الإكلينيكية الجديد، مؤكدة أنه سيحدث نقلة نوعية فى معدل صرف وتحضير جرعات العلاج الكيميائي للمرضى بالمركز.



كما قامت بالمرور على توسعة قسم أورام الأطفال وقاعة العلاج الكيماوي الجديدة وقسم معمل التحاليل الإكلينيكية.

هذا وقد أشادت رئيسة أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالاسلوب المتبع بالعمل فى المركز وكفاءة العاملين والتطورات بالأقسام والأداء الجيد ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية.



سرعة البدء في تنفيذ التعاقد الجديد لأعمال الصيانة بالمركز

كما أمرت بسرعة البدء في تنفيذ التعاقد الجديد لأعمال الصيانة بالمركز مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الصيانة العامة طبقًا للعرض المقدم للمركز.

وأوصت بإنشاء أول وحدة تيلي ميدسن للأورام (الكشف عن بعد) ليكون مركز أورام طنطا من أوائل المراكز دخولًا بها للمساعدة في تشخيص وعلاج حالات الأورام في بعض المراكز والمستشفيات الأخرى التي تحتاج للدعم الفني في هذا المجال.