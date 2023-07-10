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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير أورام طنطا يستقبل وفدًا من منطقة وعظ الغربية لتقديم الدعم النفسى

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور محمد شوقى الموافى، مدير عام مركز أورام طنطا، اليوم، وفدًا من منطقة وعظ الغربية، وذلك لتقديم الدعم النفسى والتوعوى للمرضى بمركز أورام طنطا.

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين منطقة وعظ الغربية، برعاية مشيخة الأزهر ومركز أورام طنطا.


وضم الوفد واعظين وواعظات قاموا بالإجابة على تساؤلات المرضى والموظفين حول أمور شرعية وحياتية كما قدموا لهم النصائح والدلائل حول نعمة الصبر والرضا بقضاء الله وقدره، ولما لذلك من أجر عظيم عند الله، وذلك خلال المحاضرة التى تم إلقاؤها بقاعة المؤتمرات بالمركز.

 

مدير أورام طنطا يستقبل وفدا منطقة وعظ الغربية وذلك لتقديم الدعم النفسي

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